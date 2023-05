El DT de River Plate, Martín Demichelis reconoció, luego de la igualdad en dos goles ante Vélez Sarsfield, que Armani "no la está pasando bien" luego del error.

Martín Demichelis: "Armani no la está pasando bien".

El entrenador de River Plate, Martín Demichelis reconoció este lunes, luego de la igualdad en dos goles ante Vélez Sarsfield en Liniers donde su arquero tuvo responsabilidad en el segundo tanto local, que no podía "ser hipócrita, porque es cierto que Franco Armani no la está pasando bien en los últimos partidos".

Embed AY FRANCO... AY PULPO. Este grosero error de Armani terminó siendo el 2-2 final entre Vélez y River por la #LigaProfesional. pic.twitter.com/dGngIFkBW3 — SportsCenter (@SC_ESPN) May 30, 2023

El guardavallas campeón del mundo que no fue citado por Lionel Scaloni para integrar el plantel del seleccionado argentino que realizará una gira por Asia a mediados del mes próximo no está atravesando un buen momento, pero además de reconocer que "no la está pasando bien", el técnico lo defendió poniendo énfasis en la duda de que "quizás este jugando así por como se para la defensa".