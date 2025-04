Mario Alberto Kempes: "Les falta ganar otro Mundial para ser los mejores de la historia"

El cordobés Mario Alberto Kempes, campeón y máximo goleador (6) del Mundial de 1978 con la Selección Argentina, explicó el motivo por el cual no piensa que el actual equipo nacional es el mejor de la historia: “Esta gente ganó una sola Copa Mundial, no dos. La de 1978 y la de 1986 también levantaron una. Hay que consagrarse en dos Mundiales para ser la mejor”, en diálogo con AZZ.

El Matador , autor de 20 goles con la casaca albiceleste, desmereció el bicampeonato continental que obtuvo el equipo comandado por Lionel Scaloni: “Está bueno salir campeón de la Copa América, pero Argentina perdió dos finales contra Chile y no se vino el mundo abajo. Por ganar dos seguidas tampoco van a ser los mejores de los mejores. Si triunfan en otro Mundial, ahí sí, me saco el sombrero ”.

Por otro lado, el ex centrodelantero de Instituto, Rosario Central y River Plate citó equipos de nivel similar al de la Scaloneta: “El fútbol existe hace mucho tiempo, no empezó tres meses antes de Qatar 2022. Estuvo el Brasil de 1970 y la Holanda de esa década, que, aunque no ganó, fue de las mejores. Hay gente que tiene que respetar la historia”.

El ciclo de Mario Alberto Kempes en la Selección Argentina

El nacido en Bell Ville en 1954 debutó en 1973 en el conjunto nacional. Jugó seis partidos y no marcó goles en el Mundial de Alemania 1974. Luego, convirtió tres tantos en la Copa América de 1975, en la que quedaron afuera en la primera ronda.

Su consagración llegó en el Mundial de 1978, en el que marcó seis goles, dos de ellos en la final ante Países Bajos, y el fútbol argentino obtuvo su primera estrella. Por supuesto, fue el mejor jugador del torneo. Regresó al combinado rioplatense en 1981. En el Mundial de España 1982, protagonizó su último partido con la casaca celeste y blanca, en la derrota sufrida ante Brasil en la segunda fase.

Mario Alberto Kempes con la celeste y blanca