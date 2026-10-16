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El Cuarteto de Saxos 1846 celebra 15 años

La formación visitó radio La Red Paraná, donde compartió música en vivo con los oyentes y adelantó detalles del espectáculo que ofrecerá el sábado 24 de octubre

16 de octubre 2026 · 13:49hs
El Cuarteto de Saxos 1846 prepara una noche de celebración

FERNANDA RIVERO / DIARIO UNO

El Cuarteto de Saxos 1846 prepara una noche de celebración

Quince años de música, encuentros y experiencias compartidas tendrán su festejo en Paraná con una presentación especial del Cuarteto de Saxos 1846. Como anticipo de la celebración, los músicos visitaron los estudios de radio La Red Paraná, donde tocaron en vivo para los oyentes y conversaron sobre la trayectoria del grupo y los preparativos de la próxima presentación.

El Cuarteto de Saxos 1846 celebra 15 años

Durante la visita, los integrantes expresaron su felicidad por el camino recorrido y el crecimiento de la formación a lo largo de estos años. También destacaron el agradecimiento hacia el público que los acompañó en cada etapa, tanto en sus presentaciones como en los distintos encuentros musicales que fueron construyendo la historia del cuarteto.

Para los músicos, llegar a los 15 años representa mucho más que celebrar una fecha: es una oportunidad para mirar hacia atrás, reconocer el esfuerzo compartido y valorar las experiencias que los llevaron hasta este presente. En ese recorrido, el vínculo con los oyentes y el acompañamiento de quienes disfrutan de su propuesta ocupan un lugar fundamental.

El espectáculo será el 24 de octubre, a las 20.30, en la Casa de la Cultura de Paraná. La propuesta reunirá música en vivo, invitados especiales, comida y algunas sorpresas, en una noche pensada para celebrar el camino recorrido y compartir con el público la historia de la formación.

A lo largo de estos 15 años, el Cuarteto de Saxos 1846 construyó un recorrido marcado por la música y los encuentros con diferentes públicos. El aniversario será una oportunidad para reencontrarse con quienes acompañaron al grupo durante este tiempo y disfrutar de una celebración que tendrá a los saxofones como protagonistas.

La invitación es a sumarse a una noche especial, en la que los músicos buscarán devolver, a través de sus interpretaciones, parte del cariño recibido durante estos años. La celebración también será una forma de renovar el compromiso con la música y seguir creando nuevas historias junto a quienes eligen acompañarlos. Las entradas tienen un valor de 12.000 pesos y se pueden conseguir llamando al 3434046149.

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Cuarteto de Saxos 1846 La Red Paraná espectáculo
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