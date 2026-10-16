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Conmoción en Concepción del Uruguay: dos homicidios en pocas horas movilizan a la ciudad

Un hombre de 41 años fue asesinado en el barrio Planta Emisora y una mujer perdió la vida tras una pelea en la calle Ana Urquiza de Victorica. Ambos presuntos agresores se encuentran detenidos

16 de octubre 2026 · 10:39hs
Conmoción en Concepción del Uruguay: dos homicidios en pocas horas movilizan a la ciudad

Foto UNO/Archivo/Ilustrativa
Conmoción en Concepción del Uruguay: dos homicidios en pocas horas movilizan a la ciudad

Foto UNO Archivo/Ilustrativa

Concepción del Uruguay atraviesa una jornada marcada por la conmoción tras registrarse dos homicidios en circunstancias diferentes en menos de 24 horas. Las víctimas son un hombre de 41 años y una mujer, en investigaciones que requirieron la inmediata intervención de las autoridades policiales y la Justicia.

Ataque fatal en el barrio Planta Emisora

El primer episodio ocurrió la noche del jueves, cerca de las 23 horas, en una finca ubicada en calle Entre Ríos al 56, dentro del barrio Planta Emisora. Efectivos del Comando Radioeléctrico acudieron a la vivienda tras recibir una llamada que alertaba sobre una persona herida con arma blanca en el marco de una pelea. Al arribar junto con el servicio de urgencias médicas, la policía constató que el hombre de 41 años ya no contaba con signos vitales. En el lugar se encontraba su hijo de 11 años, quien presenció la entrada del agresor y, al comenzar el altercado, buscó refugio en la casa de un vecino. La víctima presentaba múltiples heridas cortantes en el rostro, el cuello y un antebrazo. La división de Criminalística analiza si las lesiones fueron provocadas por un arma blanca o por un fragmento de vidrio de una ventana rota en la escena.

A partir de testimonios, relevamiento de cámaras e investigaciones policiales, las fuerzas de seguridad detuvieron el viernes por la mañana a un sospechoso de 31 años con antecedentes policiales, quien conocía a la víctima.

Fuerte discusión y muerte en la vía pública

El segundo crimen se desencadenó durante la mañana de este viernes, alrededor de las 9, en la zona de la calle Ana Urquiza de Victorica. Según informaron a UNO fuentes policiales, el hecho se originó a partir de una discusión entre dos mujeres. A causa de la agresión, una de ellas falleció, mientras que la presunta agresora fue aprehendida en el lugar.

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Conmoción en Concepción del Uruguay: dos homicidios en pocas horas movilizan a la ciudad

Investigaciones en curso

El jefe policial Esteban Allegrini confirmó la ocurrencia de ambos desenlaces fatales y transmitió su preocupación por los niveles de violencia e intolerancia registrados. Ambas causas continúan bajo investigación policial y judicial para determinar con precisión los motivos y las mecánicas que derivaron en cada uno de los crímenes

Concepción del Uruguay Homicidios
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