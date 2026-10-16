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Agustín Asmu competirá en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

El paranaense Agustín Asmu integrará la delegación argentina de 42 deportistas que competirá del 31 de octubre al 13 de noviembre en Senegal.

16 de octubre 2026 · 17:34hs
El paranaense Agustín Asmu será uno de los 42 deportistas argentinos en Senegal.

El paranaense Agustín Asmu será uno de los 42 deportistas argentinos en Senegal.

El paranaense Agustín Asmu será uno de los 42 representantes que integrarán la delegación argentina en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, el evento multideportivo que reunirá a atletas de entre 15 y 18 años de todo el mundo en la capital de Senegal.

El joven entrerriano competirá en tenis de mesa, en la modalidad de single masculino, y tendrá la oportunidad de representar al país en una de las principales citas internacionales del deporte juvenil.

El Comité Olímpico Argentino (COA) anunció que la delegación nacional, quienes participarán de la competencia que se desarrollará del 31 de octubre al 13 de noviembre en el país africano.

La presencia de Asmu representa un nuevo desafío en su camino deportivo, con la posibilidad de medirse ante algunos de los mejores exponentes juveniles del tenis de mesa internacional. Su participación también pondrá a Paraná en el escenario de una competencia que convoca a las principales promesas del deporte mundial.

La delegación argentina en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

Irene Saray Pernia Sissi — Atletismo — 1500 metros.

Zoe Morella Gorski — Atletismo — 3000 metros.

Santino Bautista Sanchez Izquierdo — Futsal — Equipo masculino.

Agustín Mandaradoni Coto — Futsal — Equipo masculino.

Áxel Thomas Barrios — Futsal — Equipo masculino.

Manuel Cabrera González — Futsal — Equipo masculino.

Lorenzo Sampedro — Futsal — Equipo masculino.

Lisandro Rodrigo Velásquez — Futsal — Equipo masculino.

Valentino Martínez Florio — Futsal — Equipo masculino.

Enzo Valentín López — Futsal — Equipo masculino.

Joaquin Pesl — Futsal — Equipo masculino.

Ezequiel Henriques — Futsal — Equipo masculino.

Santiago Abbondati — Rugby — Equipo masculino.

Federico Anderson — Rugby — Equipo masculino.

Ramón Benedit — Rugby — Equipo masculino.

Gonzalo Cairo — Rugby — Equipo masculino.

Joaquín Cocomarola — Rugby — Equipo masculino.

Benjamín Fossati — Rugby — Equipo masculino.

Tomás Galetti Arechaga — Rugby — Equipo masculino.

Federico Kantz — Rugby — Equipo masculino.

Felipe Ledesma — Rugby — Equipo masculino.

Juan Bautista Maris — Rugby — Equipo masculino.

Santiago Martos Rodríguez — Rugby — Equipo masculino.

Joaquin Zapiola — Rugby — Equipo masculino.

Enzo Roth — Básquet 3x3 — Equipo masculino.

Thiago Nicolas Montes Soria — Básquet 3x3 — Equipo masculino.

Ezequiel Daniel Roman Bargot — Básquet 3x3 — Equipo masculino.

Igor Joloidovsky Galliano — Básquet 3x3 — Equipo masculino.

Joaquín Rodríguez Pusterla — Skateboarding — Street.

Cecilia Mabel Dieleke — Natación — 50 metros libres, 50 metros espalda, 100 metros espalda y 200 metros espalda.

Thiago Lautaro Pizzini Paz — Natación — 200 metros libres, 400 metros libres y 800 metros libres.

Julia Victoria Lambert — Ciclismo — Ruta individual y contrarreloj.

Benjamín Nicolás Fernández de Landa — Gimnasia artística — All around.

Catalina Sol Borrelli — Esgrima — Sable femenino.

Thiago Nahuel Carvallo — Judo — Menos de 66 kg.

Agustin Asmu — Tenis de mesa — Individual masculino.

Ludmila Aylen Rosales — Wushu — Changquan combinado femenino.

Maria Eiras Terranova — Ecuestre — Salto.

Ángeles Frascaroli — Vóleibol de playa — Dupla femenina.

Isabella García Curado — Vóleibol de playa — Dupla femenina.

Joaquín Ezequiel Pare — Remo coastal — Individual masculino (C1x).

Agustín Hoffmann Breustedt — Vela — Windsurf masculino.

Agustín Asmu Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar Comité Olímpico Argentino
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