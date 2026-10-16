La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos cierra un año récord con las escuelas

El programa A Toda Orquesta finalizará su edición 2026 con tres jornadas en La Vieja Usina de Paraná. La propuesta alcanzó 23 conciertos didácticos y convocó a delegaciones escolares de distintos puntos de la provincia

La música sinfónica llegó a miles de estudiantes entrerrianos a través de A Toda Orquesta, el programa impulsado por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y el Consejo General de Educación (CGE), que culminará su edición 2026 con tres jornadas en el Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina de Paraná. La iniciativa alcanzó a más de 6.000 alumnos de escuelas primarias y secundarias, que tuvieron la oportunidad de escuchar una orquesta en vivo y conocer de cerca el universo de los instrumentos.

Con un total de 23 conciertos didácticos, esta edición se convirtió en la de mayor alcance pedagógico desde el lanzamiento del programa, superando los encuentros realizados en 2024 y 2025. En cada función, un promedio de más de 300 estudiantes participó de una experiencia de aproximadamente 50 minutos, en la que pudo reconocer las distintas familias de instrumentos, descubrir sus sonidos y conocer el funcionamiento de una agrupación sinfónica.

Bajo la dirección artística y general del maestro Luis Gorelik y con Rodrigo Naffa como director invitado, los músicos de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos ofrecieron un recorrido por obras de grandes compositores, entre ellos Mozart, Beethoven, Tchaikovsky, Rossini, Haendel, Dvoák, Ginastera y Mussorgsky. La propuesta buscó acercar la música académica a las nuevas generaciones mediante una experiencia directa, participativa y educativa.

El programa también tuvo una dimensión cultural que fue más allá de la sala de conciertos. Las delegaciones escolares complementaron la jornada con visitas guiadas a museos provinciales y recorridos por espacios patrimoniales de Paraná, convirtiendo cada viaje en una oportunidad para conocer y disfrutar distintos aspectos de la vida cultural de la capital entrerriana.

La experiencia dejó una huella entre docentes y estudiantes. Graciela Bizai, profesora de Música de la Escuela San Joaquín de Paraná, destacó la importancia de que los alumnos pudieran vivir el encuentro de manera presencial y no solamente a través de imágenes o grabaciones. Marianela Suárez, docente de Victoria, señaló que para muchos chicos fue la primera oportunidad de escuchar una orquesta en vivo y sorprenderse con la cantidad de músicos e instrumentos.

También Alexis, un estudiante de 17 años de Basavilbaso, valoró la posibilidad de compartir la experiencia con sus compañeros y remarcó la diferencia entre escuchar música a través de una pantalla y hacerlo en una sala junto a los intérpretes. Estos testimonios reflejan el sentido de una propuesta que busca formar nuevos públicos y garantizar el acceso a experiencias culturales desde la escuela.

Las últimas funciones

El cierre de A Toda Orquesta tendrá lugar en La Vieja Usina los miércoles 21, jueves 22 y viernes 23 de octubre, con funciones a las 14.30 y a las 16. Para estas jornadas se prevé la participación de delegaciones escolares de Federal, Nogoyá, Oro Verde, Paraná, San Benito, Viale y Villa Elisa.

Con tres años consecutivos de trabajo, el programa reafirma su objetivo de acercar la música sinfónica a estudiantes de distintos departamentos y localidades. La articulación entre Cultura y Educación permite que chicos y chicas de toda la provincia accedan gratuitamente a una experiencia artística que combina aprendizaje, descubrimiento y encuentro.