Homicidio en Concepción del Uruguay: detuvieron al sospechoso y confirman que el ataque ocurrió tras una pelea

La Policía detuvo al sospechoso del homicidio de Cristhian Geist en Concepción del Uruguay, perpetrado tras una pelea.

El presunto autor del homicidio de Cristhian Miguel Geist, de 41 años, fue detenido este viernes por la mañana en Concepción del Uruguay, según confirmó el jefe de la Departamental Uruguay de la Policía, Esteban Allegrini. El funcionario policial detalló que el hecho fatal fue el resultado de una pelea entre dos personas que se conocían previamente.

Asimismo, Allegrini reveló un dato aportado por un testigo: al momento de comenzar la disputa en el domicilio ubicado en la calle Entre Ríos al 56, se encontraba presente un hijo de la víctima, de 11 años, quien salió corriendo de la vivienda.

Cuando el personal policial y de Emergencias Médicas arribó a la propiedad, Geist se encontraba solo, con signos de violencia en el lugar y presentando diversos cortes en el rostro, el cuello y en un antebrazo.

Bajo las instrucciones de la fiscal María José Labalta, la Policía avanzó en la investigación y efectivizó la aprehensión del sospechoso. Además, las autoridades confirmaron que se descarta el robo como móvil del crimen, mientras se continúan realizando peritajes para establecer los motivos de la fatal discusión.

El segundo homicidio de la semana en Entre Ríos

Este caso representa el segundo hecho de sangre registrado esta semana en la provincia. Se suma al homicidio ocurrido el pasado martes en una zona rural de San José de Feliciano, donde fue hallado sin vida Ramón Alejandro Báez, de 53 años, quien presentaba un fuerte golpe en la región frontal de la cabeza. Por el crimen en el norte provincial se encuentra detenido un primo de la víctima, de 34 años.