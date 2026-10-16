Con una multitudinaria convocatoria, este viernes se puso en marcha una nueva edición de la tradicional Peregrinación de los Pueblos.

Miles de fieles ya recorren la Peregrinación de los Pueblos entre Hasenkamp y Paraná.

Miles de fieles ya recorren la Peregrinación de los Pueblos entre Hasenkamp y Paraná.

Con una multitudinaria convocatoria, este viernes minutos después de las 17 se puso en marcha una nueva edición de la tradicional Peregrinación de los Pueblos . Miles de fieles, entre jóvenes, familias y personas de distintas localidades de la provincia, se congregaron en la localidad de Hasenkamp para dar inicio a la esperada caminata de aproximadamente 90 kilómetros con destino final en el Santuario de La Loma, en Paraná.

Bajo un clima de profunda devoción, recogimiento y fraternidad, los peregrinos emprendieron el trayecto que se extenderá durante toda la noche y parte del sábado. El esfuerzo físico y mental del recorrido nocturno se ve sostenido por el fervor religioso y el fuerte sentido de comunidad que caracteriza a esta manifestación de fe entrerriana.

La partida, vivida con momentos de intensa emoción y plegarias compartidas, marcó el inicio de una travesía que se extiende durante toda la noche y gran parte del sábado. El frío nocturno y el cansancio físico quedan en segundo plano frente al fervor religioso, las promesas renovadas y el fuerte sentido de comunidad que caracteriza a esta manifestación, considerada una de las expresiones de fe más multitudinarias de la provincia.

Para garantizar la seguridad y el bienestar de los caminantes, el operativo cuenta con una amplia red de apoyo.

A lo largo de la ruta se disponen:

Puestos de descanso y asistencia: Espacios estratégicos para la hidratación, alimentación liviana y atención médica primaria.

Equipos de servidores y voluntarios: Jóvenes y adultos apostados en distintos tramos para guiar, alentar y ordenar el paso de la columna de fieles.

Operativos de tránsito: Cobertura de seguridad vial a cargo de fuerzas de seguridad y personal municipal para prevenir incidentes en las rutas provinciales durante el desplazamiento nocturno.

Se prevé que la llegada al Santuario de La Loma se produzca durante la jornada del sábado, donde los peregrinos serán recibidos por familiares, amigos y la comunidad local en un clima de emotiva celebración tras completar las casi 90 horas de caminata y entrega.