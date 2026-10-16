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Juan Manuel Bilat y la Orquesta Sinfónica de Crespo homenajearon a Jorge Méndez

El Teatro 3 de Febrero vivió una noche de emoción con un espectáculo que reunió música popular y arreglos sinfónicos para celebrar el legado de Jorge Méndez

16 de octubre 2026 · 15:45hs
Juan Manuel Bilat y la Orquesta Sinfónica de Crespo homenajearon a Jorge Méndez

La música y la identidad entrerriana se encontraron este jueves en el Teatro Municipal 3 de Febrero de Paraná, donde Juan Manuel Bilat y la Orquesta Sinfónica Municipal de Crespo presentaron “Entre Ríos en Sinfonía”, un concierto dedicado a homenajear a Jorge Méndez. La propuesta convocó a una multitud y transformó la sala en un espacio de celebración de las canciones que forman parte de la memoria cultural de la provincia.

Juan Manuel Bilat llevó las canciones de Jorge Méndez al formato sinfónico

El espectáculo propuso una nueva mirada sobre la obra del músico, poeta y compositor, a través de arreglos sinfónicos que permitieron redescubrir sus creaciones desde otra sonoridad. Junto a Bilat y los integrantes de la orquesta, un destacado grupo de artistas formó parte de una puesta que combinó el trabajo colectivo y el reconocimiento a una figura fundamental de la música entrerriana.

La intendenta de Paraná, Rosario Romero, acompañó la presentación y destacó la vigencia de las canciones de Méndez. “Jorge Méndez fue un poeta, cantante y músico que le cantó a las cosas de nuestra Paraná. Tiene canciones emblemáticas que todos conocemos”, expresó. También valoró la respuesta del público y el movimiento cultural de la ciudad: “Me alegra mucho que Paraná tenga esta movida cultural, porque la gente responde”.

Por su parte, Bilat compartió su emoción por concretar un proyecto que demandó meses de preparación y que busca acercar el legado del compositor a nuevas generaciones. El músico definió la propuesta como un homenaje de la comunidad a un artista que contribuyó a proyectar la identidad entrerriana a través de sus canciones. En ese sentido, destacó especialmente la vigencia de obras como “Puerto Sánchez” y “Puentecito de la Picada”.

“Veo gurises cantando estas canciones en las escuelas primarias y me llena de emoción”, contó Bilat, quien sostuvo que la obra de Méndez merece seguir viva y presente en la cultura popular. La noche dejó así un reconocimiento compartido entre músicos, artistas y público, y reafirmó el valor de transmitir las canciones que narran la historia, los paisajes y la identidad de Entre Ríos. En paralelo, Bilat se prepara para representar a la provincia en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín.

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Juan Manuel Bilat Jorge Méndez Teatro 3 de Febrero
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