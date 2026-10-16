Federación: dos hombres detenidos con cocaína y marihuana en un operativo vehicular

La policía detuvo a dos hombres con drogas en el acceso a Federación. Secuestraron cocaína, marihuana, un automóvil y un teléfono celular.

El procedimiento se realizó durante la madrugada de este viernes en la rotonda de acceso a la ciudad, sobre la Autovía Gervasio Artigas. Secuestraron más de 187 gramos de cocaína, 155 gramos de marihuana, un automóvil y un teléfono celular.

Dos hombres de 37 y 38 años fueron detenidos durante un operativo de control vehicular realizado por personal de la División Drogas Peligrosas de Federación, donde se secuestraron envoltorios de cocaína y marihuana.

El procedimiento tuvo lugar este viernes 16 de octubre, entre las 2:45 y las 5:17, en la rotonda de acceso a la ciudad de Federación, sobre la Autovía Gervasio Artigas.

La droga secuestrada

Durante la requisa, los efectivos policiales incautaron 66 envoltorios de clorhidrato de cocaína, con un peso total de 187,27 gramos, y seis envoltorios de marihuana, que alcanzaron un peso de 155 gramos.

Además de las sustancias estupefacientes, la Policía secuestró un automóvil Citroën C3 y un teléfono celular, elementos que quedaron a disposición de la Justicia.

Por disposición de las autoridades judiciales intervinientes, ambos hombres quedaron detenidos en el marco de la causa. El procedimiento contó con la intervención de la Unidad Fiscal y el conocimiento del Juzgado de Garantías de la ciudad de Federación.

El operativo se enmarca en las tareas de prevención, control vehicular y lucha contra el narcotráfico que lleva adelante la Policía de Entre Ríos en distintos puntos de la provincia.