Uno Entre Rios | Policiales | Federación

Federación: dos hombres detenidos con cocaína y marihuana en un operativo vehicular

La policía detuvo a dos hombres con drogas en el acceso a Federación. Secuestraron cocaína, marihuana, un automóvil y un teléfono celular.

16 de octubre 2026 · 08:56hs
Federación: dos hombres detenidos con cocaína y marihuana en un operativo vehicular

El procedimiento se realizó durante la madrugada de este viernes en la rotonda de acceso a la ciudad, sobre la Autovía Gervasio Artigas. Secuestraron más de 187 gramos de cocaína, 155 gramos de marihuana, un automóvil y un teléfono celular.

Dos hombres de 37 y 38 años fueron detenidos durante un operativo de control vehicular realizado por personal de la División Drogas Peligrosas de Federación, donde se secuestraron envoltorios de cocaína y marihuana.

LEER MÁS: Un hombre fue detenido en Colón por abigeato en flagrancia

El procedimiento tuvo lugar este viernes 16 de octubre, entre las 2:45 y las 5:17, en la rotonda de acceso a la ciudad de Federación, sobre la Autovía Gervasio Artigas.

La droga secuestrada

Durante la requisa, los efectivos policiales incautaron 66 envoltorios de clorhidrato de cocaína, con un peso total de 187,27 gramos, y seis envoltorios de marihuana, que alcanzaron un peso de 155 gramos.

Además de las sustancias estupefacientes, la Policía secuestró un automóvil Citroën C3 y un teléfono celular, elementos que quedaron a disposición de la Justicia.

Por disposición de las autoridades judiciales intervinientes, ambos hombres quedaron detenidos en el marco de la causa. El procedimiento contó con la intervención de la Unidad Fiscal y el conocimiento del Juzgado de Garantías de la ciudad de Federación.

El operativo se enmarca en las tareas de prevención, control vehicular y lucha contra el narcotráfico que lleva adelante la Policía de Entre Ríos en distintos puntos de la provincia.

Federación detenidos cocaína
Noticias relacionadas
Colón: José Luis Walser, su esposa y un funcionario se abstuvieron de declarar ante la Justicia.

Colón: José Luis Walser, su esposa y un funcionario se abstuvieron de declarar ante la Justicia

Uruguay: un camionero entrerriano involucrado en un accidente donde murió una persona.

Uruguay: un camionero entrerriano involucrado en un accidente donde murió una persona

De la denuncia también tomó conocimiento la Departamental de Escuelas y esperan que haya una investigación.

Denuncian un presunto caso de abuso sexual en escuela de Concordia

cine las tipas radico una denuncia penal contra las mujeres que arrojaron gas pimienta

Cine Las Tipas radicó una denuncia penal contra las mujeres que arrojaron gas pimienta

Ver comentarios

Lo último

Diego Santilli celebró el apoyo de los gobernadores al DNU 70

Diego Santilli celebró el apoyo de los gobernadores al DNU 70

Homicidio en Concepción del Uruguay: detuvieron al sospechoso y confirman que el ataque ocurrió tras una pelea

Homicidio en Concepción del Uruguay: detuvieron al sospechoso y confirman que el ataque ocurrió tras una pelea

Liga Provincial: Sionista visita a Ciclista en el destacado de la jornada

Liga Provincial: Sionista visita a Ciclista en el destacado de la jornada

Ultimo Momento
Diego Santilli celebró el apoyo de los gobernadores al DNU 70

Diego Santilli celebró el apoyo de los gobernadores al DNU 70

Homicidio en Concepción del Uruguay: detuvieron al sospechoso y confirman que el ataque ocurrió tras una pelea

Homicidio en Concepción del Uruguay: detuvieron al sospechoso y confirman que el ataque ocurrió tras una pelea

Liga Provincial: Sionista visita a Ciclista en el destacado de la jornada

Liga Provincial: Sionista visita a Ciclista en el destacado de la jornada

Persigue sus sueños en la categoría 2009 de Almagro

Persigue sus sueños en la categoría 2009 de Almagro

Sin descanso: Boca recibe a Talleres por el Clausura

Sin descanso: Boca recibe a Talleres por el Clausura

Policiales
Homicidio en Concepción del Uruguay: detuvieron al sospechoso y confirman que el ataque ocurrió tras una pelea

Homicidio en Concepción del Uruguay: detuvieron al sospechoso y confirman que el ataque ocurrió tras una pelea

Federación: dos hombres detenidos con cocaína y marihuana en un operativo vehicular

Federación: dos hombres detenidos con cocaína y marihuana en un operativo vehicular

Un hombre fue detenido en Colón por abigeato en flagrancia

Un hombre fue detenido en Colón por abigeato en flagrancia

Colón: José Luis Walser, su esposa y un funcionario se abstuvieron de declarar ante la Justicia

Colón: José Luis Walser, su esposa y un funcionario se abstuvieron de declarar ante la Justicia

Uruguay: un camionero entrerriano involucrado en un accidente donde murió una persona

Uruguay: un camionero entrerriano involucrado en un accidente donde murió una persona

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
En Victoria aceleran la evacuación de hacienda ante el riesgo de una creciente

En Victoria aceleran la evacuación de hacienda ante el riesgo de una creciente

Rogelio Frigerio entregó una nueva certificación del RINI

Rogelio Frigerio entregó una nueva certificación del RINI

Marcha Universitaria: movilización masiva por el centro de Paraná

Marcha Universitaria: movilización masiva por el centro de Paraná

Una beba de Gualeguaychú fue operada del corazón con una técnica inédita en Latinoamérica

Una beba de Gualeguaychú fue operada del corazón con una técnica inédita en Latinoamérica

Paraná: inauguraron un nuevo espacio de protección para mujeres víctimas de violencia

Paraná: inauguraron un nuevo espacio de protección para mujeres víctimas de violencia

Dejanos tu comentario