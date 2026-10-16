Persigue sus sueños en la categoría 2009 de Almagro

Martín Amaya Denis tiene 17 años, nació futbolísticamente en San Clemente de Chajarí y desde febrero de 2026 vive en Buenos Aires, donde juega en la categoría 2009 de Almagro. Dejó su casa para perseguir el sueño de ser profesional y hoy enfrenta una rutina exigente, lejos de sus padres y amigos, pero con la convicción de aprovechar la oportunidad.

Su día comienza cuando todavía es de noche. A las cinco de la mañana se levanta, desayuna y, una hora después, sale rumbo al entrenamiento. Viaja en colectivo durante aproximadamente una hora para llegar al club, practica desde las 7.30 hasta las 9.30 o 10 y después emprende el regreso. Al mediodía va a la escuela, donde permanece hasta las 18. Luego llegan las tareas, los trabajos prácticos y, cuando queda un rato libre, las llamadas a Chajarí. Todo forma parte de un camino que eligió recorrer para intentar cumplir su mayor sueño.

En diálogo con UNO, el juvenil entrerriano repasó cómo surgió la posibilidad de llegar a Almagro, las dificultades de adaptarse a una vida completamente distinta y el esfuerzo que realiza su familia para acompañarlo. También contó qué cambió en su juego desde que llegó a Buenos Aires y por qué, a pesar de extrañar su casa, está decidido a seguir adelante.

La posibilidad apareció a comienzos de enero, cuando su mamá encontró en Instagram una publicación sobre una prueba de jugadores en Almagro. La familia vio allí una oportunidad para que Martín pudiera crecer futbolísticamente y acercarse a su objetivo de llegar al profesionalismo. Se anotó, viajó a probarse y tuvo que esperar la decisión de los entrenadores.

El recuerdo de aquel día permanece intacto. Después de finalizar el partido, los profesores reunieron a los chicos que participaban de la prueba y separaron a quienes continuarían de aquellos que no habían quedado. Martín fue el último en ser nombrado entre los seleccionados.

“Sentí una alegría y una emoción enorme al escuchar mi nombre”, recordó. Apenas terminó la charla de los entrenadores, fue a buscar a su mamá y a su hermana, que lo habían acompañado a la prueba, para contarles la noticia. La felicidad era enorme: la oportunidad que habían buscado finalmente se había presentado.

“El día de la prueba que yo quedé, mi mamá me preguntó si estaba seguro de lo que quería, y yo le dije que sí, que por mi sueño voy a hacer todo lo que sea necesario”, contó. Esa respuesta terminó marcando el comienzo de una etapa que todavía transita, con días buenos y otros en los que la distancia pesa más de lo esperado.

El cambio también se sintió dentro de la cancha. En San Clemente entrenaba dos o tres veces por semana, generalmente por la tarde. En Almagro pasó a hacerlo todos los días por la mañana, con nuevas exigencias físicas, tácticas y disciplinarias. La adaptación no fue sencilla, aunque asegura que ahora se siente más cómodo con la rutina.

“Los primeros meses de adaptación fueron complicados porque fue un cambio muy brusco”, explicó. Con el paso del tiempo, el acompañamiento de sus compañeros y entrenadores le permitió acostumbrarse a las nuevas demandas.

Persigue sus sueños en la categoría 2009 de Almagro

En el club también encontró una competencia constante por ganarse un lugar. Según explicó, todos los jugadores buscan dar el máximo en cada entrenamiento para mejorar y tener la posibilidad de ser citados para los partidos del sábado. Esa exigencia lo impulsa a superarse y a prestar atención a aspectos del juego que antes no tenía tan presentes.

La disciplina atraviesa toda la experiencia. En Almagro deben cumplir con los horarios, asistir a las prácticas y mantener un buen rendimiento escolar. “Llegar tarde puede dejarte afuera del entrenamiento y faltar durante la semana implica perder la posibilidad de ser convocado”, dejó en claro el juvenil.

Martín comenzó a jugar desde muy chico. En San Clemente encontró compañeros y profesores que lo alentaban a seguir mejorando incluso cuando cometía errores. Durante cuatro años formó parte del club, una etapa que recuerda con cariño. Sin embargo, reconoció que tuvo dificultades en su recorrido futbolístico y que llegó a dejar de jugar durante un tiempo antes de regresar con nuevas ganas.

Martín Amaya Denis persigue sus sueños en Almagro

En cuanto a su posición, el cambio también fue significativo. Durante buena parte de su formación se desempeñó como extremo o volante por izquierda, con la velocidad y el desequilibrio como características principales. Al llegar a Almagro, los entrenadores observaron condiciones para jugar como volante central y actualmente se desempeña en ese puesto dentro de la categoría 2009, correspondiente a la sexta división.

“Aunque disfruto de esta función, admito que extraño algunas acciones de mi posición anterior: encarar, gambetear y tirar centros. Al mismo tiempo, aprendí a valorar las responsabilidades del volante central, un lugar desde el que puedo organizar el juego y tener una visión más amplia de lo que ocurre en la cancha”, dijo Amaya Denis.

Entre las características que identifica en su juego mencionó: “la velocidad, la explosividad, el control, el pase, la visión de campo y la capacidad para armar ataques”. También asegura que mejoró en su aspecto físico, su mentalidad y su manera de comunicarse con sus compañeros. Antes era más callado y se frustraba cuando las cosas no le salían; ahora intenta hablar más dentro del campo, ordenar y avisar cuando un compañero tiene espacio.

"Mi objetivo es llegar a Primera División"

Persigue sus sueños en la categoría 2009 de Almagro

Lejos de Chajarí, la parte más difícil pasa por extrañar a sus seres queridos. “No fue sencillo acostumbrarse a no tener a mis padres y amigos cerca, compartir menos momentos cotidianos y aprender a desenvolverse en un entorno nuevo. Mi hermana, que también está en Buenos Aires, se convirtió en un apoyo importante: me invita a comer, me acompaña y me ayuda a despejarse cuando necesito salir de la rutina”, dejó en claro Martín.

Sus padres y su hermana son quienes lo sostuvieron desde el comienzo. El esfuerzo familiar también es económico: el alquiler, la comida, la ropa, las cuotas del club y los pasajes de colectivo forman parte de los gastos que deben afrontar para que pueda continuar con su formación. Martín no pierde de vista ese sacrificio y lo menciona como uno de los motivos que lo impulsan a seguir.

“Estoy orgulloso de representar a Chajarí y a San Clemente en Buenos Aires. Mi objetivo es mejorar día a día, llegar a Primera División y, si tengo la oportunidad, jugar en un club grande o incluso en Europa”, cerró el volante central de la categoría 2009 de Almagro.