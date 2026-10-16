Liga Provincial: Sionista visita a Ciclista en el destacado de la jornada

El Centro Juventud, líder de la Zona C de la Liga Provincial, enfrentará a Ciclista, único equipo que ganó todos los juegos que disputó como local.

La Liga Provincial de Básquet de Mayores disputará hoy la 16ª fecha de la Zona C, con cinco encuentros que comenzarán a definir el panorama de cara a la recta final de la etapa regular. Todos los juegos iniciarán a las 21.30. El destacado se disputará en el estadio Juan Baglieto, escenario donde el líder Sionista visitará a Ciclista.

El Centro Juventud atraviesa un gran presente, con cuatro victorias consecutivas. Intentará prolongar su racha positiva para acercarse a la clasificación directa a los octavos de final. El Verde que buscará recuperarse de la caída sufrida en La Paz ante Independiente, por 80 a 69. Ciclista, además, se hace fuerte en casa: ganó los seis partidos que disputó como local.

Otro de los cruces destacados tendrá como protagonistas a Talleres y Urquiza, que se medirán en el estadio Raúl Bibi Gómez. El Rojo ocupa el último lugar, con un registro de nueve caídas en fila. Su rival, en cambio, es el único escolta de Sionista. En la fecha anterior, Urquiza perdió su invicto en Santa Elena, donde cayó por 72 a 62 frente a Olimpia.

En el estadio Antonio Zorzet, Recreativo recibirá a Independiente de La Paz. El Bochas viene de perder 70 a 52 ante Estudiantes, en el Gigante del Parque, aunque buscará hacerse fuerte en casa, donde ganó cinco de los siete encuentros disputados.

Del otro lado estará un Rojo en alza, que acumula siete victorias consecutivas y se ubica en el tercer escalón de las posiciones, con posibilidades concretas de asegurar anticipadamente su lugar en los playoffs.

Otros juegos de la Liga Provincial

Por su parte, Olimpia será anfitrión de Estudiantes en el estadio Humberto Pietranera. El Azulgrana se encuentra en zona de clasificación al play-in y buscará cerrar la fase regular con puntaje ideal para meterse directamente en octavos de final.

Estudiantes, en tanto, intenta dejar atrás un comienzo adverso, en el que encadenó 11 derrotas. Consiguió dos victorias en sus últimas cuatro presentaciones, logró salir del fondo de la tabla, aunque todavía necesita sumar para mejorar su ubicación.

Finalmente, Quique recibirá a Paracao en el estadio Guillermo Gaya. El Decano intentará cortar una seguidilla de dos derrotas y sostener sus posibilidades de avanzar a la siguiente instancia. Paracao, por su parte, buscará mejorar su posición con el objetivo de acceder al play-in.

Posiciones de la Liga Provincial, Zona C

Sionista 28 (13-2)

Urquiza 26 (11-4)

Independiente 25 (10-5)

Recreativo 24 (9-6)

Ciclista 24 (9-6)

Olimpia 24 (9-6)

Quique 22 (7-8)

Paracao 18 (3-12)

Estudiantes 17 (2-13)

Talleres 17 (2-12)