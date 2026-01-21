Uno Entre Rios | Ovación | Mariano Werner

Mariano Werner tiene el número definido para el TC

El piloto de Paraná Mariano Werner eligió el número que llevará su Ford Mustang en el Turismo Carretera. En 2026 buscará reivindicarse.

21 de enero 2026 · 19:57hs
Mariano Werner buscará dejar atrás una racha adversa en la que no pudo dar pelea en la Copa de Oro.

Mariano Werner buscará dejar atrás una racha adversa en la que no pudo dar pelea en la Copa de Oro.

Cada vez falta menos para que se ponga en marcha la temporada 2026 del Turismo Carretera. El inicio del campeonato tendrá lugar el fin de semana del 15 de febrero en el Autódromo Enrique ‘Quique’ Freile de El Calafate. Allí estará Mariano Werner para reivindicarse tras una mala temporada 2025.

Mariano Werner va por su revancha personal.&nbsp;

Mariano Werner va por su revancha personal.

En la previa al comienzo del certamen se conocieron los números que utilizará cada uno de los pilotos que dirán presente este año en el TC. Entre ellos, hubo uno que no pasó desapercibido y corresponde a un protagonista que buscará dar vuelta la página tras un 2025 en el que no logró meterse de lleno en la pelea por la Copa de Oro RUS.

Se trata de Mariano Werner. En la temporada 2026, el piloto paranaense lucirá en los laterales de su Ford Mustang el número 11. La elección se explica a partir de su posición en el ranking anual: Werner finalizó 13° en el campeonato 2025, pero tanto Julián Santero (2°) como Matías Rossi (8°) optaron por utilizar números más altos, lo que le permitió avanzar dos posiciones en la tabla y acceder así al 11.

El Turismo Carretera tiene nueva casa televisiva para la temporada 2026. La ACTC llegó a un acuerdo con las autoridades de Canal 9 para que todas las fechas de la categoría más popular del país se transmitan por esa emisora. De esta forma, se cierra un ciclo de 14 años ininterrumpidos en la TV Pública (desde 2012) para retornar a una señal donde el TC tuvo su último paso fugaz en 2015.

El convenio mantiene a ACTC Media TV a cargo de la producción integral de las transmisiones, asegurando la continuidad en la calidad técnica y el equipo periodístico, pero modificando la pantalla de alcance nacional por la que llegarán las carreras a los hogares.

