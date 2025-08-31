Mariano Werner se clasificó a la Copa de Oro del TC Pick Up Pese a que debió abandonar por la rotura del motor, Mariano Werner pudo mantener la punta del campeonato tras la séptima fecha en Río Cuarto. 31 de agosto 2025 · 17:17hs

Prensa ACTC Mariano Werner sueña con repetir el título que logró en 2023.

Una de cal y una de arena para Mariano Werner. El Zorro no pudo completar la carrera de la séptima fecha del campeonato de TC Pick Up, que se disputó en el autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto, ya que debió abandonar luego de la rotura de motor de su Toyota Hilux.

Sin embargo, el paranaense, campeón 2023, pudo mantener la punta del campeonato y llevarse la etapa regular con un total de 266.5 puntos. De esta manera se clasificó a la Copa de Oro. Lo único que le falta es la victoria que le permitirá luchar por la copa en el cierre de la temporada.

Agustín Canapino fue el ganador En esta ocasión, Agustín Canapino se quedó con la victoria al mando de la Chevrolet S10 del equipo Canning Motorsport y logró entrar en la quinta posición a la pelea por el título. Hernán Palazzo culminó segundo y también ingresó, mientras que Mauricio Lambiris terminó tercero y deberá sumar para entrar en el sistema de los tres de ultimo minuto.