Mariano Werner dueño del uno en Paraná

“Estoy muy contento porque uno siempre busca esto, sobre todo cuando uno corre en casa”, contó Werner, que ya tenía 4ª pole position con VW Vento, dos con Fiat Línea y una con Fiat Tipo. “Por ahí un poco no me lo esperaba porque en los entrenamientos no estábamos tan contundentes”, agregó en Campeones quien tiene asistencia Cristian Kissling y Gabriel Rodríguez y motores de Mario y Luis Riva.

Para quedarse con la pole, Werner estableció un tiempo de 1’32”726/1000 para recorrer los 4.219 metros del trazado entrerriano y superó a Castellano por 176/1000 y a Yannantuoni por 340/1000.

El Top 10 de la Clase mayor del TN se completó con Andrés Jakos (Toyota Corolla), Matías Muñoz Marchsi (Ford Focus), el crespense Joel Gassmann (Chevrolet Cruze), Gastón Iansa (Ford Focus), Antonino García (Toyota Corolla), Fernando iglesias (Toyota Corolla) y Julián Santero (Toyota Corolla).

La actividad de la tercera fecha de la Clase 3 del TN continuará este domingo, desde las 9.45, 10.10 y 10.35, con la disputa de las tres series clasificatorias, a 6 vueltas cada una. La carrera final está prevista que se largue a las 13.35 a 20 vueltas.

En Clase 2, el poleman Thiago Martínez, Fiesta Kinetic), el santafesino Alejandro Torrisi (Nissan March) y el tucumano Pablo Ortega (VWTrend) fueron los ganadores de las tres series. La más rápida resultó la segunda por lo que Torrisi larga adelante en la final de hoy. A su lado lo hará Thiago Martínez.

La primera serie tuvo al sureño Thiago Martínez como protagonista excluyente ya que después de una largada fallida logró recuperar la punta en el tercer giro al superar a Alex Conci (Toyota Etios) quien al final fue segundo, Facundo Rotondo (Toyota Etios), Alejo Borgiani (Toyota Etios) y Maxi Bestani (Toyota Etios) completaron el quinteto de punta. El concordiense Gabriel Scordia (Kinetic) llegó 13°, mientras que Marco Veronesi (Yaris) de Gualeguaychú debió abandonar.

En la segunda batería Alejandro Torrisi fue el dominador, de punta punta, aunque siempre se mantuvo muy cerca Mariano Sala (Toyota Etios), quien debió conformarse con el segundo lugar, tercero fue Lucas Barbalarga (VWTrend), cuarto Andrés Damico (Fiesta kinetic) y quinto fue Renzo Blotta (Toyota Etios).

En la tercera serie, la más lenta de las tres, la lucha por la punta estuvo entre Pablo Ortega y Juan Ignacio Canela, se alternaron en la punta hasta que a dos vueltas del final Ortega pudo quebrar la resistencia de Canela y pudo festejar. Segundo fue Canela, tercero Nicolás Posco (Fiesta Kinetic), cuarto Iñaki Beitía (Toyota Etios) y quinto fue Tomás Aramburu (Peugeot 208).

La actividad de la Clase 2 del TN continuará este domingo, desde las 12.20 con la disputa de la carrera final, a 16 vueltas o un máximo de 35 minutos de duración.