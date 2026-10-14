Uno Entre Rios | La Provincia | Villaguay

Villaguay: comenzó la instalación y conexión de la nueva planta asfáltica

La ciudad de Villaguay comenzó la instalación de la nueva planta asfáltica. “Es un orgullo llevar a cabo estas inversiones con recursos propios”, dijo Fuertes.

14 de octubre 2026 · 18:02hs
En Villaguay comenzó la instalación y conexión de la nueva planta asfáltica. 

En Villaguay comenzó la instalación y conexión de la nueva planta asfáltica. 

Arribó al Parque Industrial de Villaguay la nueva planta asfáltica adquirida por la Municipalidad, dando inicio a la primera etapa de instalación, montaje y conexión de sus componentes.

LEER MÁS: Villaguay reactivó la obra de ampliación del sistema de desagües cloacales

“Es un día especial para todos los villaguayenses. Es un orgullo llevar a cabo estas inversiones con recursos propios. La Municipalidad de Villaguay está ya en el 48% de recursos propios. Por primera vez en la historia de nuestra ciudad, los recursos que aportan todos los vecinos tienen un impacto superior al de la coparticipación nacional y muy superior al de la provincial”, expresó el intendente, Adrián Fuertes.

La nueva planta asfáltica de Villaguay

Se trata de una planta asfáltica Vortex 500C, de fabricación 100% argentina, desarrollada por la empresa Lucaal SRL, de la provincia de Córdoba.

Cuenta con un sistema modular de fácil transporte, secador de áridos, mezclador, sistema de filtrado, tanques de almacenamiento de asfalto y combustible, cabina de operaciones y un sistema de control automático que permitirá optimizar su funcionamiento.

La incorporación tecnológica permitirá al municipio avanzar hacia la producción propia de mezcla asfáltica, fortaleciendo su capacidad operativa para ejecutar nuevas obras de asfaltado y mejorar la infraestructura vial de la mencionada ciudad.

La adquisición de esta planta representa una de las inversiones más importantes en equipamiento vial para Villaguay, realizada con recursos propios, manteniendo el equilibrio fiscal, el superávit y el endeudamiento cero.

Villaguay planta asfáltica
Noticias relacionadas
la uner convoco a legisladores a discutir la grave situacion del sistema universitario argentino

La UNER convocó a legisladores a discutir la grave situación del sistema universitario argentino

Las aguas del río Uruguay comienzan a bajar tras varios días de suba.

Prevén que el río Uruguay baje paulatinamente

Construyen en Mendoza una capilla en honor a Carlo Acutis

Construyen en Mendoza una capilla en honor a Carlo Acutis

el ficer lleva el cine a las escuelas secundarias de entre rios

El FICER lleva el cine a las escuelas secundarias de Entre Ríos

Ver comentarios

Lo último

Golpe para el Real Madrid: Vinícius Junior recibió cuatro fechas de suspensión y no jugará el clásico

Golpe para el Real Madrid: Vinícius Junior recibió cuatro fechas de suspensión y no jugará el clásico

Se terminó la fase regular de la Supercopa de la Liga Paranaense

Se terminó la fase regular de la Supercopa de la Liga Paranaense

El Gurí Martínez continuará como presidente del Club de Volantes Entrerrianos

El Gurí Martínez continuará como presidente del Club de Volantes Entrerrianos

Ultimo Momento
Golpe para el Real Madrid: Vinícius Junior recibió cuatro fechas de suspensión y no jugará el clásico

Golpe para el Real Madrid: Vinícius Junior recibió cuatro fechas de suspensión y no jugará el clásico

Se terminó la fase regular de la Supercopa de la Liga Paranaense

Se terminó la fase regular de la Supercopa de la Liga Paranaense

El Gurí Martínez continuará como presidente del Club de Volantes Entrerrianos

El Gurí Martínez continuará como presidente del Club de Volantes Entrerrianos

La UNER convocó a legisladores a discutir la grave situación del sistema universitario argentino

La UNER convocó a legisladores a discutir la grave situación del sistema universitario argentino

River pierde con Sarmiento en Junín y complica su futuro

River pierde con Sarmiento en Junín y complica su futuro

Policiales
Paraná: un hombre fue baleado en una pelea familiar por una vivienda y hay tres detenidos

Paraná: un hombre fue baleado en una pelea familiar por una vivienda y hay tres detenidos

Villaguay: dos mujeres heridas tras un vuelco en la Ruta 18

Villaguay: dos mujeres heridas tras un vuelco en la Ruta 18

Ex funcionario de Federal fue condenado por peculado

Ex funcionario de Federal fue condenado por peculado

Chaco: detuvieron a dos jóvenes acusados de planificar con IA un tiroteo en una universidad

Chaco: detuvieron a dos jóvenes acusados de planificar con IA un tiroteo en una universidad

Feliciano: asesinaron a un hombre y hay un detenido

Feliciano: asesinaron a un hombre y hay un detenido

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
La UNER convocó a legisladores a discutir la grave situación del sistema universitario argentino

La UNER convocó a legisladores a discutir la grave situación del sistema universitario argentino

Prevén que el río Uruguay baje paulatinamente

Prevén que el río Uruguay baje paulatinamente

Construyen en Mendoza una capilla en honor a Carlo Acutis

Construyen en Mendoza una capilla en honor a Carlo Acutis

Villaguay: comenzó la instalación y conexión de la nueva planta asfáltica

Villaguay: comenzó la instalación y conexión de la nueva planta asfáltica

El FICER lleva el cine a las escuelas secundarias de Entre Ríos

El FICER lleva el cine a las escuelas secundarias de Entre Ríos

Dejanos tu comentario