La ciudad de Villaguay comenzó la instalación de la nueva planta asfáltica. “Es un orgullo llevar a cabo estas inversiones con recursos propios”, dijo Fuertes.

En Villaguay comenzó la instalación y conexión de la nueva planta asfáltica.

Arribó al Parque Industrial de Villaguay la nueva planta asfáltica adquirida por la Municipalidad, dando inicio a la primera etapa de instalación, montaje y conexión de sus componentes.

“Es un día especial para todos los villaguayenses. Es un orgullo llevar a cabo estas inversiones con recursos propios. La Municipalidad de Villaguay está ya en el 48% de recursos propios. Por primera vez en la historia de nuestra ciudad, los recursos que aportan todos los vecinos tienen un impacto superior al de la coparticipación nacional y muy superior al de la provincial”, expresó el intendente, Adrián Fuertes.

La nueva planta asfáltica de Villaguay

Se trata de una planta asfáltica Vortex 500C, de fabricación 100% argentina, desarrollada por la empresa Lucaal SRL, de la provincia de Córdoba.

Cuenta con un sistema modular de fácil transporte, secador de áridos, mezclador, sistema de filtrado, tanques de almacenamiento de asfalto y combustible, cabina de operaciones y un sistema de control automático que permitirá optimizar su funcionamiento.

La incorporación tecnológica permitirá al municipio avanzar hacia la producción propia de mezcla asfáltica, fortaleciendo su capacidad operativa para ejecutar nuevas obras de asfaltado y mejorar la infraestructura vial de la mencionada ciudad.

La adquisición de esta planta representa una de las inversiones más importantes en equipamiento vial para Villaguay, realizada con recursos propios, manteniendo el equilibrio fiscal, el superávit y el endeudamiento cero.