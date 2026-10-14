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Real Madrid remontó ante la Roma y ganó 4-3 en un final épico

El equipo de José Mourinho perdía por dos goles en el segundo tiempo, pero reaccionó con tantos de Carlos Espí, Endrick y Rüdiger para quedarse con un triunfo agónico en Italia.

14 de octubre 2026 · 18:04hs
Real Madrid remontó ante la Roma y ganó 4-3 en un final épico

Real Madrid remontó ante la Roma y ganó 4-3 en un final épico

El Real Madrid protagonizó una remontada espectacular y venció 4-3 a la Roma en el estadio Olímpico, por la segunda jornada de la Champions League. El conjunto español llegó a estar dos goles abajo en el segundo tiempo, pero reaccionó en el tramo final y consiguió la victoria con un tanto de Antonio Rüdiger a los 89 minutos.

La Roma salió decidida a aprovechar la localía y presionó desde el comienzo. Paulo Dybala y Matías Soulé participaron en los primeros intentos del conjunto italiano, que obligó al arquero Thibaut Courtois a intervenir para mantener el cero.

El equipo dirigido por Gian Piero Gasperini encontró la ventaja a los 19 minutos, cuando Marten de Roon sacó un potente remate que terminó en el fondo de la red. El golpe obligó al Real Madrid a reaccionar y el conjunto español consiguió la igualdad seis minutos después.

Kylian Mbappé recibió una pelota que quedó suelta cerca del área y sacó un disparo potente. El remate se desvió en un defensor y descolocó al arquero Pierluigi Gollini, que no pudo evitar el 1-1. El francés, que alcanzó los 100 partidos en la Champions League, volvió a ser determinante en una noche cargada de goles.

Antes del descanso, el Madrid buscó dar vuelta el resultado, pero no logró concretar sus aproximaciones. La Roma, en cambio, mostró que podía lastimar cada vez que encontraba espacios.

Malen puso contra las cuerdas al Madrid

El segundo tiempo comenzó de la peor manera para el conjunto de Mourinho. A los 50 minutos, Donyell Malen aprovechó una acción ofensiva de la Roma y puso el 2-1, con un remate que tuvo un desvío en la defensa madridista.

El neerlandés volvió a aparecer apenas seis minutos después. Tras una gran asistencia entre líneas, definió para ampliar la ventaja y establecer el 3-1. El tanto fue revisado por el VAR, luego de que inicialmente se sancionara fuera de juego, pero finalmente fue convalidado.

Con dos goles de diferencia y poco más de media hora por jugar, el Real Madrid quedó obligado a buscar una reacción. Mourinho movió el banco y mandó a la cancha a Endrick y Arda Güler, en busca de mayor desequilibrio ofensivo.

Mbappé llegó a marcar nuevamente a los 67 minutos, pero su conquista fue anulada por posición adelantada. Poco después, Endrick cayó en el área tras intentar superar a Gollini y los jugadores del Madrid reclamaron penal, aunque el árbitro dejó seguir.

Una remontada en los últimos minutos

Real Madrid remontó ante la Roma y ganó 4-3 en un final épico

Real Madrid remontó ante la Roma y ganó 4-3 en un final épico

Cuando la victoria de la Roma parecía encaminada, el partido cambió por completo. A los 82 minutos, Carlos Espí apareció dentro del área y definió como un delantero de raza para descontar y poner el 3-2. El gol devolvió la esperanza al conjunto español y encendió el tramo final del encuentro.

Apenas dos minutos después, Endrick recibió la pelota y definió para establecer el 3-3. El brasileño, que había ingresado desde el banco, resultó clave para una reacción que parecía impensada minutos antes.

La Roma no tuvo tiempo para acomodarse tras el empate. A los 89 minutos, Antonio Rüdiger apareció para marcar el 4-3 y completar la remontada del Real Madrid. El defensor convirtió el tanto decisivo y desató el festejo del equipo visitante en un cierre frenético.

El pitazo final confirmó una victoria que parecía lejana cuando la Roma ganaba 3-1. El Madrid mostró su capacidad para reaccionar bajo presión y se llevó tres puntos importantes en la segunda jornada de la Champions League, después de una noche en la que los goles y las emociones se concentraron especialmente en los minutos finales.

Real Madrid Roma Champions League final
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