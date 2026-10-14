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Feliciano: asesinaron a un hombre y hay un detenido

Investigan un homicidio en Feliciano, donde hallaron muerto a un hombre de 53 años con un golpe en la cabeza y detuvieron a un sospechoso de 34 años.

14 de octubre 2026 · 08:00hs
Colón: balearon a un hombre en el abdomen en un confuso episodio.

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La Justicia y la policía investigan un homicidio en Feliciano, tras el hallazgo de un hombre de 53 años sin vida en un camino rural de Ejido Este. Por el hecho, un hombre de 34 años fue detenido y quedó a disposición de la Justicia.

Según informó la Jefatura Departamental de Policía, el cuerpo "presentaba un golpe en la región frontal de la cabeza". "En el lugar se hicieron presentes el fiscal en turno, personal de la Sección Criminalística de la Jefatura Departamental Feliciano, el médico policial y el médico forense, quienes realizaron las actuaciones correspondientes, conforme a sus respectivas competencias", señalaron.

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En tanto, desde la policía indicaron que durante el procedimiento se secuestró una varilla de madera de aproximadamente un metro con veinte centímetros de longitud, de las utilizadas habitualmente en la confección de alambrados, la cual podría guardar relación con el hecho investigado y habría sido empleada para provocar el deceso de la víctima.

Un detenido

Asimismo, en el marco de las diligencias investigativas, se procedió a la detención de un hombre oriundo de Feliciano de 34 años de edad, señalado como el posible autor del hecho, quien quedó a disposición de la autoridad judicial interviniente.

Por disposición judicial, el cuerpo será trasladado a la Morgue Judicial de Concordia, donde se realizará la autopsia correspondiente a fin de establecer con precisión las causas del fallecimiento.

detenido Feliciano Homicidio
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