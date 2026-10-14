Las frases del entrerriano Lisandro Martínez desataron una interna en el Manchester United.

Las declaraciones del nacido en Gualeguay no pasaron desapercibidas y en Inglaterra pusieron en duda la continuidad del defensor en el equipo.

Manchester United evalúa una posible sanción contra Lisandro Martínez después de que las críticas públicas del defensor a la dirigencia y a la composición del plantel provocaran malestar dentro del vestuario. Según las fuentes consultadas por Sky Sports News y The Athletic, un compañero le recriminó sus declaraciones antes del regreso del equipo a Manchester desde Madrid y el club analiza medidas disciplinarias.

La controversia se originó tras la derrota por 2-0 ante el Atlético de Madrid en la Champions League. En una entrevista con Peter Schmeichel, Martínez cuestionó el respaldo que recibió el entrenador Michael Carrick durante el mercado de pases y planteó que el grupo no tiene la misma profundidad que otros equipos de la elite europea.

Las expresiones del argentino, que habían derivado en cuestionamientos de Wayne Rooney y otras figuras, ahora abrieron un frente interno. Sky Sports News informó que la dirigencia y varios integrantes del plantel recibieron con enojo y desconcierto la entrevista, en especial por la interpretación de que Martínez puso en duda la calidad de sus compañeros para competir en la máxima competencia continental.

De acuerdo con la información publicada por el periodista Rob Dorsett, al menos un futbolista del Manchester United le reprochó a Martínez sus comentarios cuando el grupo se disponía a abordar el avión de regreso desde Madrid. El medio inglés señaló que varios integrantes del plantel no quedaron conformes con la manera en la que el defensor manifestó sus reclamos. La discusión se produjo después de que el argentino responsabilizara a la estructura deportiva del club por no reforzar de forma suficiente al equipo.

“Él hace lo mejor que puede. Cada temporada es diferente. No puedes quedarte con lo que hiciste la temporada pasada”, dijo Martínez cuando le preguntaron si Carrick había recibido el apoyo necesario durante el mercado de verano.

Lisandro Martínez en la derrota ante Atlético de Madrid

Las frases del entrerriano Lisandro Martínez desataron una interna en el Manchester United.

El central no dirigió su crítica al cuerpo técnico, pero sí expuso su disconformidad con la planificación del club. Sus dichos incluyeron una referencia directa al director deportivo, Jason Wilcox, a quien señaló como responsable de mejorar la plantilla para afrontar la temporada.

Según Sky Sports News, Wilcox no enfrenta presiones internas sobre su puesto a raíz de las palabras del jugador. El informe añadió que el United proyecta una renovación de su defensa en los próximos mercados y que busca centrales y laterales izquierdos.

La eventual sanción a Martínez todavía no está definida. Sky Sports News sostuvo que los directivos del club no tomaron una decisión acerca de una posible medida disciplinaria por las declaraciones del futbolista. Sin embargo, la información de The Athletic, firmada por Laurie Whitwell, fue más allá y afirmó que el United prevé actuar a corto plazo. Según fuentes citadas bajo condición de anonimato, la institución considera inevitable una multa contra el argentino por el impacto de su comportamiento público.

El mismo medio indicó que, a partir de la controversia, parece improbable que Martínez sea titular en el próximo partido del equipo, programado en Elland Road. El reporte vinculó esa posibilidad con el antecedente de Rubén Amorim, quien habría perdido su cargo luego de expresar su descontento con Wilcox en una conferencia de prensa posterior a un encuentro en ese estadio.

La entrevista completa de Lisandro Martínez

Lisandro Martínez did NOT hold back after United's loss to Atletico https://t.co/OGo25Pzd30 — Prime Video Sport UK (@primevideosport) October 13, 2026

La situación se desarrolla en un contexto deportivo adverso para el conjunto de Carrick. El United solo ganó dos partidos en todas las competiciones durante la temporada, mientras que la derrota frente al Atlético de Madrid profundizó la tensión alrededor del rendimiento y las decisiones tomadas en el mercado de pases.

La reacción de puertas adentro también alimentó las dudas sobre la continuidad del defensor en Old Trafford. Martínez tiene menos de 12 meses de contrato y su vínculo vence al término de la temporada. El Manchester United dispone de una cláusula para extenderlo por un año, aunque Sky Sports News aseguró que existen serias dudas sobre si utilizará esa opción. El club pretende reforzar la defensa y evalúa incorporar nuevos centrales, una decisión que podría incidir en el futuro del argentino.

The Athletic señaló que Martínez no es el único integrante del vestuario que consideró insuficiente la gestión de refuerzos durante el verano. El artículo indicó que algunos jugadores comparten su mirada sobre la planificación encabezada por Wilcox, aunque destacó que el argentino adoptó una postura más confrontativa en sus manifestaciones públicas. El informe también recordó que Harry Maguire y Luke Shaw expresaron durante el mercado su deseo de que la plantilla sumara incorporaciones. Martínez, en cambio, convirtió esa discrepancia en una crítica abierta tras el partido en España.

Según Sky Sports News, el zaguero llevaba tiempo con intención de salir del club y durante el último mercado de transferencias buscó una transferencia al Atlético de Madrid. El equipo español, que venció al United en la última jornada de Champions League, era el destino al que pretendía llegar para coincidir con su compañero de la selección argentina Cristian Romero.