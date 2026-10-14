Proyecto BRRRLAK! despide el año en Paraná con un taller y un concierto

Proyecto BRRRLAK! despedirá el año en Paraná con un taller intensivo de exploración vocal y un concierto de Flopa Suksdorf y Emilia Cersofio

Proyecto BRRRLAK! prepara una jornada especial para cerrar su año de actividades en Paraná, con una propuesta que invita a explorar la voz, la improvisación y la creatividad musical. El encuentro incluirá un taller grupal intensivo y un concierto de cierre, dos instancias pensadas para compartir experiencias, experimentar con nuevos recursos expresivos y descubrir otras formas de hacer música.

El workshop se desarrollará de 15 a 18 en el Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER), ubicado en Gregoria Matorras 861. La actividad está destinada a personas a partir de los 16 años y no requiere experiencia previa. La inscripción tiene un valor de $25.000 e incluye material de estudio. Para consultas y anotarse, los interesados pueden comunicarse al 343 511-6698, con Emi.

La propuesta pone el foco en la voz como un instrumento con múltiples posibilidades de exploración. A través de ejercicios de improvisación y comunicación musical, se trabajará sobre la creatividad, la sensibilidad, la expresividad y la búsqueda de recursos vocales e instrumentales.

Desde el proyecto explican que la intención es generar un espacio diferente para experimentar con la voz y desarrollar herramientas que permitan ampliar las posibilidades musicales de cada participante. La práctica propone ejercitar situaciones que habitualmente no se exploran, abrir nuevas formas de expresión y favorecer el intercambio grupal.

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Un concierto para compartir lo creado

La jornada continuará a las 21 con Experiencia BRRRLAK!, el concierto de cierre que tendrá lugar en la Vieja Usina, también en Gregoria Matorras 861. El espectáculo reunirá composiciones espontáneas, canciones originales y arreglos de música popular trabajados durante el taller cuatrimestral que el proyecto desarrolló en Paraná a lo largo de 2026.

Además, quienes participen del workshop de la tarde podrán sumarse a una parte del repertorio de la velada, de modo que la experiencia de exploración musical también encuentre su lugar sobre el escenario.

Las entradas anticipadas para el concierto tienen un valor de $10.000, mientras que en puerta costarán $12.000. Para adquirirlas, se encuentra disponible el número 3426 13-8137.

Con la coordinación de Flopa Suksdorf y Emilia Cersofio, Proyecto BRRRLAK! propone así un cierre que combina formación, experimentación y música en vivo. La invitación es a participar de una experiencia colectiva que pone en el centro la escucha, la expresión y el encuentro entre artistas y público, antes de una pausa prolongada de sus actividades en Paraná.