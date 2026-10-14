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Chaco: detuvieron a dos jóvenes acusados de planificar con IA un tiroteo en una universidad

Gendarmería detuvo en Chaco a dos jóvenes investigados por planificar un ataque armado en centros educativos mediante consultas a ChatGPT.

14 de octubre 2026 · 09:06hs
Chaco: detuvieron a dos jóvenes acusados de planificar con IA un tiroteo en una universidad

Gendarmería detuvo a dos jóvenes que utilizaron la plataforma Chat GPT para consultar y obtener un plan específico para realizar un ataque en una universidad. La intervención se dio tras un alerta del FBI.

Luego de las tareas investigativas por parte de la Fuerza, se pudo identificar el domicilio de los usuarios y al momento del allanamiento, los efectivos secuestraron agendas con la planificación por escrito del ataque, armas blancas, dinero en efectivo, material con simbología nazi y dispositivos informáticos.

Los efectivos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Sáenz Peña”, bajo directivas de la Fiscalía Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña, iniciaron actuaciones de investigación criminal a raíz de una alerta emitida por el FBI.

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Planificaban el ataque con el Chat PT

En la denuncia se advertía acerca de un usuario radicado en la localidad de Roque Saenz Peña (provincia de Chaco), mediante consultas en la plataforma de inteligencia artificial Chat GPT, afirmaba poseer armas, explosivos y municiones junto con un plan detallado para perpetrar un tiroteo masivo en establecimientos educativos locales.

Los efectivos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Sáenz Peña”, bajo directivas de la Fiscalía Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña, iniciaron actuaciones de investigación criminal a raíz de una alerta emitida por el FBI.

En la denuncia se advertía acerca de un usuario radicado en la localidad de Roque Saenz Peña (provincia de Chaco), mediante consultas en la plataforma de inteligencia artificial Chat GPT, afirmaba poseer armas, explosivos y municiones junto con un plan detallado para perpetrar un tiroteo masivo en establecimientos educativos locales.

Durante la inspección de las dependencias, los funcionarios secuestraron dos agendas con anotaciones manuscritas que reflejan la planificación logística para la comisión del atentado, así como 10 elementos cortopunzantes y herramientas (machete, facas tumberas, barretas y cuchillos), un bidón metálico para transporte de combustible, un libro con simbología nazi, 3.280.000 de pesos en efectivo, tres teléfonos celulares, tres notebooks, una computadora de escritorio y dispositivos de almacenamiento digital.

Por orden del Magistrado Interviniente, los gendarmes procedieron a la detención comunicada de dos ciudadanos mayores de edad, quienes quedaron alojados en sedes policiales a disposición de la magistratura interviniente.

Chaco jóvenes IA
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