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AURA invita a dos actividades gratuitas sobre arte, comunicación y dibujo

El Centro Experimental de Arte Contemporáneo de Entre Ríos propone una charla con dibujo en vivo y una jornada para toda la familia

14 de octubre 2026 · 14:58hs
AURA invita a dos actividades gratuitas sobre arte, comunicación y dibujo

El Centro Experimental de Arte Contemporáneo de Entre Ríos AURA abrirá sus puertas esta semana para compartir dos propuestas que vinculan el arte, la comunicación y el dibujo. Las actividades se realizarán el viernes 16 y el sábado 17 de octubre en el espacio ubicado en Alameda de la Federación 557, en Paraná. Ambas serán abiertas, gratuitas y no requerirán inscripción previa. La iniciativa cuenta con la invitación de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

AURA abre sus puertas al arte y la comunicación

La primera actividad, titulada “Comunicar con arte. Encuentros y desencuentros. Asociativismo”, se desarrollará el viernes a las 18 y combinará una charla con dibujo en vivo. Participarán Luciano Peralta, Agustina Díaz, Federico Peralta, Isidro Alazard y Francisco Peralta, en una propuesta que invita a reflexionar sobre los vínculos entre las prácticas artísticas, la comunicación y el trabajo colectivo.

En el marco de la exhibición Refugio, el encuentro permitirá acercarse a la práctica del dibujo a partir del trabajo del artista Diego Abu Arab en la revista La Mala, de Gualeguaychú. La actividad buscará abrir preguntas sobre el sentido de una publicación, el lugar del arte en los proyectos de comunicación y la importancia del asociativismo como forma de encuentro y construcción colectiva.

La convocatoria está dirigida a integrantes de la comunidad artística y del ámbito de la comunicación, estudiantes, docentes y a todas las personas interesadas en las artes visuales contemporáneas.

La segunda propuesta llegará el sábado 17, a las 17, bajo el título “¿Para qué me sirve dibujar?”. Será una jornada pensada para compartir en familia y explorar el dibujo como una forma de expresión y acercamiento al arte. Para participar, se solicita llevar elementos de dibujo.

De esta manera, AURA propone dos encuentros para acercarse a las prácticas artísticas desde diferentes perspectivas, promover el intercambio de experiencias y generar espacios abiertos a la participación de la comunidad.

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