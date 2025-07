Con un inicio demoledor, el Verde se puso 9-0 en apenas tres minutos gracias a una ráfaga de triples de Enzo Passadore y Franco González, y cerró el primer cuarto con un aplastante 35 a 10. A partir de allí, Ciclista manejó el ritmo del partido, rotó a todos sus jugadores y se impuso sin sobresaltos ante un Paracao que llegó diezmado por las ausencias de Ruiz Moreno y Santana.

Mariano Passadore y Ciclista, cerca de otra vuelta

Mariano Passadore 1.jpg Mariano Passadore y Ciclista, cerca de otra vuelta. Archivo UNO

Con esta victoria, Ciclista se adelantó 1 a 0 en la llave al mejor de tres y buscará cerrar la serie mañana a las 20.30 en el “Coloso del Sur”. En caso de ser necesario, el tercer encuentro se disputará el viernes 11 de julio en el estadio Juan Baglietto.

Previo al juego 2, UNO dialogó con Mariano Passadore, el técnico más ganador en la historia del básquet paranaense con 12 títulos (10 con Ciclista y 2 con Olimpia), quien analizó el presente de su equipo y lo que se viene.

—¿Qué análisis haces del primer punto de la final? ¿Esperabas una diferencia tan amplia?

— No, la verdad que eso no se preveía porque no es normal. Sí confiaba mucho en el equipo, que íbamos a hacer las cosas bien y estábamos preparados. Salió todo muy bien de entrada y eso nos permitió sacar una buena diferencia. Creo que cercano a los 5 minutos ya manejábamos el partido tranquilamente. Eso nos dio más soltura y manejamos el ritmo durante los minutos siguientes.

—¿Cómo se prepara el equipo de cara al segundo punto? ¿Se puede sostener ese nivel?

— Sí, poder se puede. No es normal el score. Yo creo que el otro equipo va a ajustar detalles y va a realizar algo distinto, proponer otras cosas para que a nosotros se nos dificulte. Son suposiciones, hay que ver como están ellos. Son partidos diferentes y también juegan los nervios, las presiones para ambos equipos. Nosotros tenemos un poco más de aplomo por una cuestión de mayor experiencia en finales, espero que no nos afecte el marco ni la ansiedad. Manejando la calma creo que vamos a poder manejar el ritmo que impusimos el otro día.

—¿Qué destacás del funcionamiento colectivo de Ciclista en esta etapa del torneo?

— Destaco, fundamentalmente, la intensidad con la que defendemos y jugamos. Además, hacemos circular la pelota y lo hacemos rápido, con juego de pases que no son lentos y eso hace que al rival se le dificulte. Tenemos varias opciones de gol, tanto de tiro como abajo del aro, penetraciones y demás. Hay opciones y las estamos usando. Vamos leyendo sobre el momento donde están las ventajas. Lo difícil ha sido realizarlo en los playoff y en el primer punto de la final. Contra Estudiantes tuvimos una buena serie, sobre todo en el primer partido y lapsos del segundo. Ahora, contra Paracao, lo volvimos a hacer. Eso es muy meritorio para ser una final.

—Ciclista está a un paso del título, ¿Cómo se maneja esa ansiedad y la motivación en una instancia de esta magnitud?

— Poniendo los pies sobre la tierra y bajando líneas de que esto aún no terminó. Cuando empezó la serie todos sabíamos que era al mejor de dos. Hicimos nada más que un partido y la diferencia de gol no existe así que no nos sirve esa ventaja que sacamos en casa. Hay que ganar, como sea, con el tanteador que sea, pero hay que ganar. Tenemos que estar tranquilos, saber que lo tenemos que trabajar desde cero y también ponerse el overol. Ciclista está preparado para eso, ya ha jugado contra equipos en el Federal que lo dificultaron por el tamaño, la contextura física y lo han llevado a aprender a jugar con eso en contra.

Ciclista fue demoledor en el juego 1

Mariano Passadore 2.jpg Mariano Passadore, de fondo, atento al intento de triple de su dirigido.

—Sos el más ganador como DT en torneos asociativos, ¿Qué representa este nuevo ciclo con Ciclista luego de tu retiro?

— Estoy muy feliz por el regreso y por como se han dado las cosas. Nunca me había pasado de agarrar un equipo a mitad de dos torneos a la misma vez. Por suerte, ayudó el conocimiento mutuo de plantel y cuerpo técnico. Eso me lo hizo más fácil. Ellos sabían lo que yo quería. Fue más rápido el acostumbramiento al estilo de juego, al volver a las fuentes, al ser un equipo que defiende mucho y que es muy intenso. Eso lo hemos logrado a pesar de jugar muy seguido con tanta competencia encima.

—¿Cómo es trabajar con tus dos hijos (Enzo y Matías), se habla de básquet en casa?

— Hablamos de básquet, pero del equipo (Ciclista) no. El otro día, por ejemplo, miramos la final de la Liga Nacional entre Boca e Instituto, hinchando los tres por la Gloria debido a la relación que tenemos con el Titi Barsanti, que es del club. Lo sufrimos como unos hinchas más. Ellos (Enzo y Matías) me la hacen fácil porque se ubican y saben cual es el lugar que ocupan dentro de un equipo.