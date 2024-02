Mariano Montero dijo adiós a la Selección Argentina

Mariano Montero habló con UNO y dijo: “Era tiempo un tiempo suficiente que cumplí como jugador. También la exigencia que implica estar en un plantel y estar a la altura de lo que el sóftbol representa hace pensar las cosas de seguir o no. Mirar todo que hemos vivido y sobre todos los torneos ganados hace que tomemos la decisión de no estar más en la Selección Argentina Mayor”.

Luego el referente del equipo dijo: “Me ofrecieron ser parte de equipo como coach y fueron una conjunción de cosas que hicieron que tome la postura de no vestir más la casaca de la Selección. Ahora se viene una etapa nueva porque siempre me enfoqué en jugar. Será todo nuevo junto a un cuerpo técnico que conozco de toda la vida”.

“A los 22 años tuve la suerte de contar con el primer llamado y en 2008 pude formar parte de una gira internacional y de ese momento formo parte”, completó.

En cuanto a lo que se viene comentó: “Voy a seguir jugando un poco más en Patronato. Venimos de ganar el Nacional de Clubes. Los chicos me están insistiendo que siga un poco más; eso lo vamos a ir viendo con el tiempo y lo que si puede decir que la temporada la voy a jugar”.

“Por suerte Patronato viene muy bien y hay jugadores de experiencia con algunos jóvenes y vamos trabajando para ir reemplazando a los más grande. Pero por suerte las cosas están saliendo bien”, aseveró Montero.

“En cuanto a los viajes afuera para jugar con equipos por razones de tiempo y de trabajo optamos este año por no ir. Veremos en unos meses si vamos a jugar”, argumentó Mariano Montero.

Su mensaje de despedida en redes fue claro. “Hoy es un día muy especial para mi, después de 16 años les digo adiós a mi etapa como jugador de la Selección Nacional de Sóftbol. Fueron muchos años, de mucho sacrificio, aprendizajes, derrotas y las mejores victorias que un deportista pueda vivir. Quiero decirles que siempre me sentí un privilegiado de poder ocupar ese lugar, y que hice todo lo posible a mi alcance para defenderlo, darle el prestigio que se merece y enaltecerlo lo más posible; se que se logró, y en gran parte a ser coincidente con el mejor equipo del sóftbol Argentino, a ellos… mis compañeros de equipo, Cuerpos técnicos, familia, amigos de mi club, dirigentes, trabajadores del deporte, a los que difunden nuestro sóftbol y a todos los que me apoyaron durante estos años, mi eterno agradecimiento. Me voy muy orgulloso de lo logrado, esperando haber dejado una pequeña huella, al menos para los que siguen y que los ayude a ser mejores, un pequeño legado de una persona que dejo TODO por vestir esta camiseta y representar a nuestro querido País.-A partir de hoy sigo siendo parte del seleccionado, como parte del Cuerpo Técnico, para seguir aprendiendo y aportando desde otro lado y seguir disfrutando de una de las cosas que más amo! Gracias!!!”