Mariana Alarcón tendrá como destino Marruecos

Antes de que emprenda viaje rumbo al norte africano, UNO se contactó con Alarcón, quien habló de este desafío que tiene por delante.

“Será una experiencia nueva para mí y estoy muy contenta porque siempre quise probar suerte en otro país. No me esperaba esto, pero mi representante, el mexicano Abdellah Khadada, me consiguió esta oportunidad. Sé que me va a costar un poco adaptarme al idioma y a una cultura totalmente distinta, pero lo tomo como una experiencia de vida y estoy muy contenta por la oportunidad”, contó la futbolista.

Mariana Alarcón.jpg Mariana Alarcón empezó a jugar al fútbol con Las Vampiresas, el equipo que comanda el experimentado entrenador Juan Comas.

“Mi objetivo es que me vaya bien en Marruecos –continuó con su relato–, para ir creciendo en el fútbol internacional, probando suerte en otros países. Hacer eso sería algo que siempre soñé para mi carrera”.

Al ser consultada sobre lo que conoce de su nueva casa deportiva, Mariana explicó: “el club al que voy ascendió a la Primera División. Es una institución nueva,cuyo objetivo es mantenerse en la categoría más importante del fútbol marroquí”.

“Intentaré aportar lo mejor de mí, tanto adentro de la cancha como en lo que tiene que ver al grupo humano. He aprendido mucho en estos últimos años a partir de la experiencia que tuve, y creo que puedo ayudar al equipo”, aseguró.

Destaca la figura de Juan Comas

Mariana Alarcón también remarcó el aprendizaje de vida que ha obtenido a través del fútbol.

“Juan Comas me enseñó a dar mis primeros pasos en este deporte y me transmitió valores como el respeto y el compañerismo. En San Luis pude cumplir uno de mis sueños, que fue jugar en AFA. Lo logré tras ascender y salir campeona. Fue una experiencia que me hizo crecer mucho y creo que me servirá para afrontar mis próximos desafíos. Primero quiero que me vaya bien en Marruecos y luego seguir creciendo en el mundo del fútbol”, dijo la jugadora paranaense.