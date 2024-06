Marcos Moneta y un claro objetivo, París 2024.

Con la presencia de Marcos Moneta, Los Pumas 7 entrenaron con vistas a los Juegos Olímpicos de París

Por otro lado y más allá de no haber podido ser parte, estuvo presente en la concentración del equipo antes de la Gran Final de Madrid. Cabe destacar que el Rayo viene trabajando su recuperación tanto en Casa Pumas, como por su cuenta.

UNO dialogó con Marcos y el jugador dejó en claro que está con la cabeza totalmente puesta en París. A su vez, expresó su malestar por no haber podido estar en las etapas anteriores. Por último, se refirió a la sanción de Rodrigo Isgró, donde remarcó que no está de acuerdo con la misma.

—¿Cómo viene siendo la recuperación?

—Estoy muy bien y mejorando mucho. El peroné ya está curado. Pero hubo otras partes comprometidas en la lesión. Ya puedo correr más fuerte y ansiando poder estar en un entrenamiento.

—¿Estás enfocado en llegar de la mejor manera a los Juegos Olímpicos?

—Era la principal prioridad en mi vida desde que me lesioné, llegar a los Juegos Olímpicos de la mejor manera posible. Básicamente, mi día a día se basa en eso, recuperar el estado físico y el tobillo.

—¿Dolió no poder darle una mano al equipo en la Gran Final de Madrid?

—No poder estar en todo Madrid dolió, al igual que Singapur. Ver la final desde afuera fue doloroso y mucho más, estando tan cerca, porque uno siempre quiere estar dentro de la cancha. Pero creo que es combustible para lo que viene.

—¿Preocupa perder a Rodrigo Isgró por varios partidos?

—No sé si preocupa, porque el equipo está funcionando muy bien y demostró que sin algunos jugadores claves, la idea se mantiene. Pero estaría bueno tenerlo en los tres primeros partidos. A su vez, no estoy de acuerdo con la sanción, aunque eso no me incumbe. Por otra parte, va a estar bueno tenerlo cerca del grupo, aunque no pueda jugar, ya que es una persona que aporta mucho en lo humano. Así que por ese lado, me quedo muy tranquilo, porque es un chico que mete mucha energía y positivismo.

Con rivales confirmados

Luego de la derrota ante Francia por 19-5 en la Gran Final de Madrid, el seleccionado nacional tendrá como próximo gran desafío los Juegos Olímpicos de París. En la zona de Argentina (Grupo B), el que asoma como su adversario más complicado es Australia. Al margen de su tradición en el rugby, que lo ubica como una de las potencias del mundo ovalado, ha tenido una gran temporada en el Circuito Mundial (finalizó en el cuarto puesto). Sus otros dos rivales serán Samoa (11° y descendido esta temporada) y Kenia, que ascendió a la Serie Mundial.

El grupo de la muerte parece ser el A, con potencias como Nueva Zelanda, Irlanda y Sudáfrica. Además, se suma Japón, que este año peleó en el fondo de la tabla. El C, por su lado, estará conformado por Fiji, Francia, Estados Unidos y Uruguay.

Cabe aclarar que certamen comenzará dos días antes de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos, disputándose entre el miércoles 24 y el sábado 27 de julio. Terminada la fase de grupos, los dos primeros de cada zona y los dos mejores terceros pasarán a cuartos de final (los perdedores jugarán para definir como quedan ubicados entre el 9° y 12° puesto).

En la segunda fase, serán duelos de eliminación directa hasta conocer al campeón (los que pierdan en semifinales irán en busca de la Medalla de Bronce). Por su parte, Los Pumas 7 buscarán su primera final olímpica, siendo su mejor resultado el bronce obtenido en Tokio 2020.

Los elegidos

El plantel oficial estará compuesto por 12 jugadores, mientras que dos adicionales viajarán como reservas: Santiago Álvarez Fourcade (capitán), Tomás Elizalde, Agustín Fraga, Luciano González Rizzoni, Matteo Graziano, Santiago Mare, Marcos Moneta, Matías Osadczuk, Joaquín Pellandini, Gastón Revol, Germán Schulz y Tobías Wade.

Entre los reservas aparece el nombre de Rodrigo Isgró. El mendocino se encuentra actualmente sancionado y podría disputar la cita olímpica a partir de los playoff. Además, también está Santiago Vera Feld, que podría jugar sus primeros Juegos Olímpicos en caso de participar en algún partido.

Debutan Los Pumitas

Este sábado, desde las 9, el seleccionado argentino juvenil hará su estreno oficial ante Inglaterra en el Mundial M20 de Sudáfrica en el estadio Athlone. Los paranaenses Diego Correa y Franco Rossetto, jugadores del Club Atlético Estudiantes, serán titulares. El equipo dirigido por Álvaro Galindo viene de participar en el Rugby Championship M20.