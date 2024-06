Rodrigo Isgró estará en los Juegos Olímpicos de París con Los Pumas 7

Embed Rodrigo Isgró y la incógnita sobre su aparición o no en el plantel de #LosPumas7s de cara a los JJOO. https://t.co/7RsofvTFAr — ScrumRugby (@ScrumESPN) June 25, 2024

Sobre la situación en particular de Isgró el head coach señaló: "No me gusta hablar mucho de la sanción, porque está tapando todo. No creo en los superhéroes salvadores, creo en la construcción de un equipo. No vamos a hacer cualquier cosa para contar con un jugador. Conocemos las cualidades de ciertos jugadores, y varios son un diferencial. Estamos enfocados en lo nuestro, en buscar alguien que ocupe la posición, vuelve Marcos Moneta y nombraremos a los primeros 12, ya que podemos llevar dos jugadores aparte, y se puede reemplazar a alguien por lesión previo a algún partido".

Afrontar paso a paso el camino en París

El DT también subrayó: "Somos un ecosistema social funcionando, no puedo dar el mensaje de que estamos clasificados y esperamos un jugador para un playoff. Tenemos que ir construyendo partido a partido. Hoy podemos ir paso a paso en la zona, no es como en Tokio. Marcos Moneta entraría en la posición de Rodrigo (Isgró), luego se verá que pasa con jugadores lesionados y suspendidos".

Además profundizó sobre el Joker médico: "Si fuera por rendimiento, tendría una decisión más difícil, esto es por una sanción. Nosotros convivimos todo el año, tanto Isgró como Marcos, generan un lindo ambiente. Vamos a contar con ambos en estos días, y habrá que ver que sucede con Pellandini y Osadczuk por las lesiones que vienen arrastrando. Como podemos realizar modificaciones, entre los 14, Rodrigo va a estar", sentenció el entrenador.