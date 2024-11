Marcos Moneta: "Dubai va a ser un desafío para todos"

Los Pumas 7 tienen fixture confirmado para la próxima temporada

En el Grupo A se enfrentarán Francia, Sudáfrica, Australia y Kenia, mientras que en el Grupo C, lo harán Fiji, Nueva Zelanda, Estados Unidos y España.

El torneo marcará el inicio de una temporada muy cargada para el combinado Albiceleste, que buscará consolidar el desempeño que viene demostrando en estos años. En las últimas campañas, Argentina fue un equipo protagonista, alcanzando los primeros puestos y sumando varios títulos en diferentes etapas (Medalla de Oro en Ciudad del Cabo, Perth y Vancouver. Además, se quedó con la Medalla de Plata en Dubai y Madrid).

Por otra parte, después de Dubai, el equipo argentino tendrá otro desafío en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, el sábado 7 y domingo 8 de diciembre, para cerrar el 2024. En 2025, el recorrido de Los Pumas 7 continuará en Perth a fines de enero, seguido de Vancouver en febrero y culminará con las etapas de Hong Kong y Singapur en marzo y abril, respectivamente.

Marcos Moneta habló de todo

Ante esto, UNO dialogó con Marcos y el mismo hizo hincapié en la gran preparación que vienen teniendo. A su vez, aseguró que el primer torneo de la temporada no será nada fácil, debido a que todos los equipos se encuentran en un proceso de reconstrucción. Seguidamente, se mostró muy orgulloso y completamente agradecido de ser uno de los nuevos subcapitanes del plantel. Finalmente, el bonaerense, sostuvo que ya se encuentra totalmente recuperado de la fractura del peroné de la pierna derecha sufrida en abril.

—¿Cómo se vienen preparando para un nuevo Circuito Mundial?

—Nos venimos preparando muy bien para lo que va a ser esta nueva temporada. Fue una linda pretemporada, tuvimos tiempo, nos preparamos de una muy buena manera y aprovechamos para jugar un par de amistosos con Uruguay y entre nosotros. Ahora vamos a tratar de hacer el mejor papel posible en el torneo.

—¿Qué aspectos deberán cambiar para superar lo logrado en la última temporada?

—Creo no hay nada muy grande. Pero vimos algunas cosas en ataque, defensa y el juego aéreo. Hicimos una muy buena temporada, aunque se nos escaparon los encuentros por detalles. Pero no creo que haya un cambio rotundo. Vamos a seguir haciendo nuestro trabajo, enfocados en jugar cada partido como una final, tratando de seguir llegando a los podios y ganar todo lo que podamos.

—Les toca debutar en Dubai ante Irlanda, Gran Bretaña y Uruguay, ¿será todo un desafío?

—Dubai va a ser un desafío para todos. Pero no por los rivales, sino, porque es el primer torneo de la temporada y los equipos no juegan hace cuatro meses. También, hay un cambio de ciclo en el que, después de los Juegos Olímpicos de París, muchos jugadores optaron por ir al quince y hubo algunos retiros. Entonces, genera intriga como van a estar formados los equipos y todo lo que eso implica. En lo personal, eso me gusta mucho y me genera más ganas de que arranque la temporada.

—Sos uno de los nuevos subcapitanes del equipo, ¿esto te genera alguna responsabilidad extra?

—Te genera una responsabilidad extra. Pero, por ahora, lo estoy disfrutando un montón. Hay muchos capitanes sin cinta, que ayudan, lideran y marca el rumbo del barco. Por ahí, ese era mi rol de antes, ser un referente sin cinta. Ahora me dieron otro papel y es un orgullo. Estoy completamente agradecido con los jugadores y el staff por la confianza. Haré lo mejor posible, sin perder mi frescura, alegría y juventud.

—Por último, ya dejaste atrás una dura lesión, ¿cómo te vas sintiendo desde lo físico?

—Fue una de las pretemporadas más duras e intensas respecto a los kilómetros recorridos y planificación. Nos pusimos objetivos muy desafiantes y los pudimos cumplir. Estoy muy orgulloso del equipo y el staff por el trabajo. Personalmente, me siento en plenitud y el tobillo está muy bien, más allá, de que a veces me molesta. Por ahí, perdí un poco de movilidad, aunque era de esperarse, porque fue una lesión bastante dura y la recuperamos rápidamente para los Juegos Olímpicos de París.

Recupera figuras

El seleccionado nacional masculino de rugby, Los Pumas, inició ayer su semana de entrenamientos de cara al partido del sábado ante Francia, con el que cerrarán su año deportivo. Para el mismo, el entrerriano Marcos Kremer y el tucumano Mateo Carreras, volverán a sumarse a la delegación. En el caso del tercera línea, había sufrido una lesión en la rodilla en la quinta jornada del Rugby Championship, el sábado 21 de septiembre ante Sudáfrica en Santiago del Estero y estuvo dos meses alejado de las canchas.

Por su parte, el wing, que había tenido una molestia muscular, no formó parte de los primeros partidos de la gira internacional debido a que recientemente fue padre.