Los Pumas pelearon hasta el final, pero perdieron ante Irlanda

Los Pumas cayeron por 22-19 contra Irlanda en el Aviva Stadium de Dublín, en lo que fue la segunda presentación de esta ventana de noviembre. El seleccionado argentino no pudo continuar su gran momento luego de golear a Italia 50-18 y perdió su enfrentamiento con el trébol, en un duelo electrizante que mantuvo la tensión hasta la última jugada.

El encuentro arrancó torcido para la selección argentina: en menos de 5 minutos, le convierten dos tries . El primero llegó a los 3′, cuando el apertura irlandés Jack Crowley se filtró en la defensa argentina y abrió el marcador con una conquista convertida luego por él mismo. En la jugada siguiente, Mack Hansen firmó la segunda anotación del encuentro. El wing acompañó la jugada y llegó al ingoal de Los Pumas. El marcador parcial era de 12-0 .

A los 11´, los dirigidos por Felipe Contepomi sumaron sus primeros puntos. El apertura Tomás Albornoz convirtió el penal para recortar distancias. En una jugada posterior, el mismo protagonista volvió a sumar tres puntos de igual modo para dejar un parcial de 12-6 a los 20 minutos.

Sin embargo, la selección de Irlanda volvió a aumentar su distancia de forma veloz. Jack Crowley, una de las figuras del enfrentamiento, anotó un drop desde 40 metros. El apertura argentino Albornoz achicó diferencias de nuevo tras convertir un penal para maquillar el resultado en un primer tiempo con desajustes importantes en Los Pumas.

Cuando finalizaban los primeros 40 minutos llegó el try del segunda línea irlandés Joe McCarthy. El local realizó de forma efectiva un pick and go y dejó un marcador de 22-9 cuando llegó el entretiempo en Dublín. Los Wolfhounds realizaron una gran primera etapa y se fueron al descanso con un merecido resultado.

Los Pumas ante Irlanda

Los Pumas 1.jpg Los Pumas cayeron ante Irlanda

El complemento comenzó con Los Pumas en busca de la remontada. La ilusión llegó de la mano de Juan Cruz Mallía. El back argentino dejó a varios rivales por el camino para convertir el primer try del encuentro para la visita y poner un parcial de 22-16 luego de la conversión. En la siguiente jugada Albornoz aprovechó el penal para dejar a la selección argentina a tres puntos de diferencia.

Llegada la mitad del segundo tiempo, el partido se encontró en una fase de posesión, pero sin dominador claro. Ambos elencos tuvieron la guinda pero no lograron hacer ataques profundos en un encuentro que se volvió trabado. Los Pumas le hicieron honor a su apodo y frustraron los intentos de try de Irlanda en reiteradas ocasiones. La tensión se mantuvo hasta el final, porque los argentinos empujaron a los locales hasta su propia zona y tuvieron algunas ocasiones de filtrar la defensa cuando ya el reloj estaba en el tiempo cumplido.

A pesar del esfuerzo de los argentinos, no pudieron revertir el desempeño y resultado de la primera mitad y cayeron ante Irlanda por 22-19. Pese a ello, aumentaron su rendimiento en los segundos 40 minutos y demostraron una gran fortaleza defensiva pensando en la próxima aparición: el cierre del año llegará el siguiente viernes 22 con el compromiso ante Francia en el Stade de France

Hay que tener presente que Argentina viene de protagonizar una inolvidable actuación en el Rugby Championship. La soñada presentación se abrió con un cachetazo al subcampeón del mundo, Nueva Zelanda, en su casa: se impusieron 38-30 en Wellington. Si bien luego hilvanaron derrotas contra los All Blacks en la revancha celebrada en Auckland y en el primer duelo ante Australia en La Plata –el cual perdieron en la última jugada–, los argentinos firmaron su segunda alegría en Santa Fe con un suceso histórico: vencieron 67-27 a los Wallabies para registrar el marcador más abultado a favor desde que se unieron a este torneo. El trío de victorias se completó el siguiente fin de semana, en Santiago del Estero, pero esta vez contra el bicampeón del mundo: le ganaron 29-28 a Sudáfrica en un duelo que les permitió llegar con chances de alzar la corona en la última fecha.

El XV titular: 1-Gallo Thomas, 2-Julián Montoya (cap), 3-Joel Sclavi; 4-Guido Petti, 5-Pedro Rubiolo; 6-Pablo Matera, 7-Juan Martín González, 8-Joaquín Oviedo; 9-Gonzalo Bertranou, 10-Tomás Albornoz; 11-Matías Moroni, 12-Lucio Cinti; 13-Bautista Delguy, 14-Rodrigo Isgró y 15-Juan Cruz Mallía.

Suplentes: Ruiz Ignacio, Calles Ignacio, Gómez Kodela Francisco, Molina, Franco, Grondona, Santiago, García, Gonzalo, Carreras Santiago y Piccardo Justo.

Formación de Irlanda: 1- Andrew Porter, 2- Ronan Kelleher, 3- Finlay Bealham, 4- Joe McCarthy, 5- James Ryan, 6- Tadhg Beirne, 7- Josh van der Flier, 8- Caelan Doris (C), 9- Jamison Gibson-Park, 10- Jack Crowley, 11- James Löwe, 12- Robbie Henshaw, 13- Garry Ringrose, 14- Mack Hansen, 15- Hugo Keenan.

Estadio: Aviva Stadium de Dublín

Réferi: Paul Williams (NZR)

Asistente 1: Craig Evans (WRU)

Asistente 2: Angus Mabey (NZRU)

TMO: Richard Kelly (NZR)

Búnker: Andrew Jackson (RFU)