Marcos Martínez se prepara para su primera pelea del año.

La ola de calor que está azotando a la región no es impedimento para que día a día Marcos Martínez cumpla con su extenuante rutina de entrenamiento. Ya sea en su puesta a punto física, bajo las órdenes de su preparador físico René Barreto, o en el gimnasio de su padre y técnico, Justo Martínez, donde pule los detalles técnicos, el boxeador paranaense sigue firme con su trabajo día a día, con el objetivo de llegar de la mejor manera a su primer compromiso de 2024.

UNO visitó a Maquinita en su gimnasio, quien habló del compromiso que se le viene y contó que tiene importantes ofrecimientos para este año.

“Estoy muy contento por volver a pelear en Paraná. Me tocará enfrentarme con un rival difícil, que está invicto y ocupa el sexto puesto del ránking argentino de la categoría Ligero. Él tiene la posibilidad de ganarme a mí y después pelear por el título Mundial Juvenil, pero para eso primero tiene que enfrentarme y no le será fácil porque estoy bien preparado. Nunca dejé de entrenarme, más allá de que en las fiestas me di algunos gustos y subí unos kilos, los cuales ya bajé para estar al pie del cañón”, contó el pugilista.

“Él tiene que bajar una categoría para enfrentarme –acotó–. Va a haber un contrato de por medio porque queremos hacer las cosas bien ya que somos profesionales. Nos comunicamos con el técnico de él y nos dio el visto bueno para pelear en esa categoría. Sólo resta prepararme hasta que llegue el 8 de marzo y esperar que salga una gran pelea”.

Verón, de 22 años, está invicto Box en su carrera profesional en la que ha ganado sus ocho combates, tres de ellos por la vía rápida. Es uno de los púgiles con buena proyección en el boxeo argentino, que llegará a Paraná con el objetivo de tener en Martínez un rival que le permita elevar la vara de exigencia. Esto también le servirá al paranaense para incrementar el nivel de oposición de sus adversarios, lo cual ve con buenos ojos.

“Por cómo vengo trabajando, quiero enfrentarme a rivales que me exijan. Quiero que sea una pelea que sirva para crecer. Es un pibe que viene muy bien y está invicto. Es el hermano del Bebu Verón, son una familia que respira boxeo, así que tomo esta pelea como un gran reto. Considero que para él también será una linda prueba enfrentarme”, sostuvo.

De todas formas Maquinita aseguró no haberse sorprendido con lo que pudo observar en los videos de Verón: “No vi otra cosa que no haya visto antes. Es un peleador que viene bien, pero es muy limitado en su boxeo. Estoy trabajando sobre eso”.

Nostalgia

Durante la segunda mitad de la década de 2000 Peñarol fue el escenario en el que se realizaron una importante cantidad de festivales amateurs, en la que participaban las promesas del semillero local. Entre ellos estaba Marcos Martínez, quien recordó con añoranza aquellos años.

“El Club Peñarol para mí es muy importante porque fue donde hice gran parte de mi carrera amateur, diría que la mayoría de mis peleas las realicé ahí. Volver a pelear en Peñarol me hace recordar momentos muy lindos. Si bien es otro contexto y yo soy otro boxeador, espero que el 8 de marzo la gente vea un gran espectáculo y se vaya contenta como en esos años, cuando el público acompañaba mucho al boxeo amateur. Confío en que la gente se va a ir muy contenta por el espectáculo que va a ver”.

Un viaje frustrado

A finales de 2023 se mencionó que Martínez se iría a radicar durante unos meses a Madrid para continuar su carrera en Europa. Tras un par de postergaciones, esta posibilidad quedó en un segundo plano.

“Siendo sincero fui yo el que postergué el viaje a Europa –explicó–. Con mi papá tenemos otros planes para mi carrera, ya que nos han ofrecido cosas más interesantes. Tampoco descarté la posibilidad de ir a España y ya lo hablé con Luciano (Cuello, el promotor que le ofreció llevarlo a España). En cualquier momento puedo irme para allá si no me surge esto que estoy tratando de conseguir. La posibilidad está y veremos qué es lo que se concreta. Pero primero quiero mentalizarme en la pelea del 8 de marzo”.

Al ser consultado de qué se trata ese ofrecimiento más importante, Maquinita dio a conocer algunos detalles de la oferta que tiene.

“Me han ofrecido para ir a Estados Unidos. Estoy viendo el tema de la visa a través de gente conocida que tengo en Buenos Aires. La meca del boxeo está en Estados Unidos y sería un sueño para mí poder pelear ahí en los últimos años de mi carrera. Más teniendo en cuenta que me iría junto a mi papá. Todavía no hay nada concreto, ya que me rechazaron la visa en un primer momento, por lo que seguimos realizando los trámites. La posibilidad está y también sigue abierta la puerta para irme a Europa. Confío en que podré concretar alguna de estas posibilidades, lo cual sería muy lindo para estos últimos años de mi carrera profesional”, concluyó.