Marcos Martínez se despide del país en San Agustín

La velada, que será organizada por el Team Pistrilli, marcará la despedida de Martínez del país. Luego de este desafío Maquinita viajará a Europa para continuar su carrera bajo el equipo Cuello Boxing.

Las localidades anticipadas para esta propuesta fueron fijadas en 2.000 pesos. Los tickets se podrán adquirir en el gimnasio ubicado en calle Corrientes 227 y en distintos centros de entrenamiento de la ciudad.

El primer desafío que asumirán los animadores será el 12 de octubre, jornada en la que los boxeadores desafiarán la báscula en el pesaje de protocolo. Un día después se subirán al cuadrilátero en busca de una victoria que alimente su récord.

Box Maquinita Martinez Jesus Simiand Fabricio Pistrilli.jpg Marcos Martínez junto a Jesús Simiand y Fabricio Pistrilli

Antes de iniciar una nueva jornada de entrenamientos Ovación dialogó con los pugilistas entrerrianos que protagonizarán la velada en el popular barrio de la capital provincial. “Venimos entrenando bien. Se nos da la posibilidad de poder representar al país a nivel mundial. Viajar a Madrid donde me radicaré para seguir la carrera en Europa”, relató Maquinita.

En 2023 Martínez disputó dos combates. El 10 de marzo venció por nocaut en el Club San Agustín a Facundo Centurión. En su segunda presentación perdió ante Carlos María Alanís en una velada que se celebró en el Club Social y Deportivo Sportsmen, en Rosario.

“El promotor Fabricio Pistrilli me ofreció protagonizar esta velada después de la última pelea que realicé en Rosario. Hice un buen espectáculo, me brindé, a pesar de las pocas semanas de trabajo porque nos notificaron dos semanas antes de la pelea. Sé que ahora voy por mejor camino. Y cuando me propuso Fabricio dije que sí. Después surgió la posibilidad de viajar a Europa. Querían que viaje antes de noviembre, pero soy de palabra y tenía el compromiso con el promotor. Realizaré esta pelea y después viajaré”, subrayó.

La puerta que se abrió para adquirir experiencia en el Viejo Continente es un desafío que buscó durante varios años. Se presentó una chance similar en 2013, pero la misma se apagó. “En 2013 estuve cerca de viajar a Estados Unidos por ocho años. Tenía que ganar la pelea que animé ante Adeilson Don Santos en el Club Echagüe, pero no llegué bien a ese combate, estuve deshidratado, no pude ganar y se cayó esta chance”, lamentó. “Ahora llego con todo, muy inspirado. Me motivo en mis hijas porque todo lo que hago es por ella. Gracias a Dios se presentó la oportunidad de viajar a Europa. Todavía no sé cuántas peleas realizaré. Solamente sé que estaré bajo la promotora de Cuello Boxing y estoy feliz por eso”, añadió.

A poco menos de dos semanas para el festival Marcos confesó que la ansiedad por subirse al ring está presente. “Queremos demostrar lo que venimos haciendo. De mi parte me entrego al cien por ciento en los entrenamientos y en los combates. Nos preparamos de la mejor manera para todas las peleas. Más que nada para que la gente se retire conforme del espectáculo que ofrecemos. Al fin y al cabo la gente se retira contenta según cómo se dé la pelea. Nos preparamos siempre para la guerra”, afirmó.

Privilegiado.

De esa manera se siente Jesús Simiand por animar el combate de semifondo que marcará la despedida de Maquinita del país. “Estoy contento por compartir el escenario con Marcos. Me siento un privilegiado de pelear en el mismo festival que él antes que viaje a Madrid. Trataré de brindar un buen espectáculo. Para eso estamos entrenando todos los días”, dijo.

El Maldito disputó tres peleas en el año. El 9 de junio venció a Alex Meza en una velada que se desarrolló en San Agustín. En su última presentación perdió ante Alan Cantero en el club Villa Dora, en Santa Fe. En ese combate el paranaense sufrió las consecuencias de haber bajado una categoría. “La última pelea combatí en Súper Gallo. Me costó dar el peso y llegué muy débil. Ahora queremos dar vuelta la página y hacer bien las cosas. No me caí por la última presentación”, afirmó.

Por último, Simiand agradeció el respaldo de su entrenador, Fabricio Pistrilli. “Él me abrió las puertas de su gimnasio sin ningún inconveniente. Quiero cumplir con él y ganar. Sé que tendrá un rival durísimo enfrente que va al frente como local. Mentalmente estoy bien. No he parado de entrenar después de la última pelea. Esperemos llegar bien y que podamos ganar los dos esa noche y terminar con los brazos en alto. Estar al lado de Maquinita en su despedida me pone muy contento”, cerró.