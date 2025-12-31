Uno Entre Rios | Ovación | Marcelo Méndez

Marcelo Méndez dejó de ser el entrenador de la Selección Argentina

Luego de siete años en el cargo, Marcelo Méndez no continuará como director técnico del elenco Albiceleste. Horacio Dileo será el reemplazante.

31 de diciembre 2025 · 16:02hs
El punto más importante del ciclo de Marcelo Méndez fue la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

El punto más importante del ciclo de Marcelo Méndez fue la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Luego de siete exitosos años, Marcelo Méndez cerró su etapa al frente de la Selección Argentina masculina de Mayores de vóley, ciclo cuyo punto más importante fue la histórica medalla de bronce obtenida en los Juegos Olímpícos de Tokio 2020.

En su paso por el seleccionado, además conquistó el título Sudamericano 2023 en Brasil, el Panamericano 2019, y tuvo destacadas actuaciones en la VNL con clasificación a las finales. Además el equipo compitió de buena manera en los Mundiales.

La FeVA anunció al nuevo entrenador de la Selección Argentina

La Federación del Voleibol Argentino (FeVA) anunció que el próximo entrenador de la Selección Argentina masculina será Horacio Dileo.

Juan Sardo, presidente FeVA, y Pablo Lueje, dirigente a cargo de la Selección masculina, se reunieron con el flamante entrenador del equipo argentino y sellaron el acuerdo para el próximo período que comenzará a comienzos del 2026 en un año con el Sudamericano clasificatorio a los Juegos y la VNL como principales objetivos.

Dileo, de 62 años, fue el asistente de Méndez en su primera etapa en la Selección y en este 2025 regresó y fue parte del plantel que disputó el Mundial y VNL, entre otras competencias.

Además, es el entrenador actual del Volei Renata de la Superliga brasilera, club al que llegó en 2023 y en el que la temporada pasada fue subcampeón.

