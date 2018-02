Marcelo Guzmán: "Siempre confié en mis condiciones"

En la victoria de Patronato sobre Vélez en el Amalfitani hubo varios rendimientos individuales altos que redundaron en beneficio de lo colectivo. Luego del partido mucho se habló de la eficacia de los delanteros, las tapadas de Bértoli y el despliegue de Marcelo Guzmán. El volante venía sin rodaje en 2018, pero ese detalle fue imperceptible el sábado. A pesar del relegamiento en la actual temporada el oriundo de Leones jamás perdió la fe: "Siempre confié en mis condiciones", aseveró a UNO a la salida del camarín visitante.





Todo Patrón asumió la contienda como si se tratara de una final: "Era un partido muy importante para nosotros porque el rival se encuentra en la misma situación, además la de Vélez es una cancha difícil", reflexionó el cordobés.





La falta de actividad oficial en el Chelo –ni siquiera había ido al banco en 2018– pasó desapercibida en Liniers: "Traté de aprovechar la oportunidad que me dio el técnico; en el primer semestre no tuve la continuidad que quería y tampoco me tocó estar en los dos primeros partidos, pero siempre seguí entrenando de la misma manera y lo más importante es que siempre confié en mis condiciones. Estuve todo este tiempo esperando una oportunidad para aprovecharla", afirmó.





En el período inicial no sorprendió la presión y el transitar repetido de Guzmán por el carril derecho, pero sí cuando rompió el molde y apareció en posición de gol por el medio del área: "Intenté hacer lo que hice en la primera parte del campeonato, en algún momento tratar de cerrarme para liberarlo y abrirle espacios a Martín –Rivero– y si no ir por afuera, tratar de llegar al fondo e intentar asistir a los que llegaban por el medio del área. El técnico no me quita libertad para que me mueva por donde encuentre espacios y rote funciones con mis compañeros", narró.





La salida de Gil Romero –problema muscular– presagiaba complicaciones en la contención Santa, pero el posicionamiento del entrevistado como volante tapón entregó garantías del medio hacia atrás: "En el complemento no pudimos tener la pelota, como en varios pasajes del primer tiempo. No es que nos hayamos tirado atrás como pudo verse de afuera, sucedió que Vélez puso mucha gente en ataque, además pasaban con los laterales y era difícil aguantarlos. Igual nos defendimos bien y salvo una pelota sobre el final que tapó el Seba –Bértoli– y el tiro libre de Zárate no nos generaron situaciones claras", admitió.





La solidez defensiva –un gol en tres encuentros– distingue el andar Rojinegro en el año que transcurre; en el Fortín le agregó profundidad: "En los partidos anteriores Patronato mostró que ganó solidez en defensa y de a poco le vamos sumando posesión, que es fundamental en ataque. En el primer gol hubo mucho toque, fue muy lindo y en el segundo es algo que practicamos en la semana y dio sus frutos".





Mucho se habló en la previa de Vélez, un partido de seis puntos: "El que se viene contra Chacarita también es muy importante; el rival está peleando por lo mismo que nosotros. Debemos aprovechar el envión que significa la victoria ante Vélez", concluyó el jugador.