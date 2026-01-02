Gimnasia y Esgrima La Plata sumó a Ignacio Miramón

Tras su paso por Boca, el mediocampista vuelve a Gimnasia, donde estará a préstamo por un año desde el Lille de Francia.

Tras un paso sin pena ni gloria por Boca, Miramón vuelve a Gimnasia y Esgrima La Plata.

Gimnasia y Esgrima La Plata alcanzó un acuerdo con Lille de Francia para el regreso del mediocampista Ignacio Miramón mediante un préstamo por un año con opción de compra, lo que le permitirá al futbolista de 22 años volver a La Plata tras su paso por Europa y Boca.

La dirigencia del Lobo aceleró las negociaciones en los últimos días y logró destrabar la operación luego de que la propuesta presentada fuera aceptada por el club francés. De esta manera, Miramón regresará a la institución que lo formó a poco más de dos años de haber sido transferido al Lille.

El acuerdo contempla una cesión con cargo hasta diciembre de 2026 y una cláusula vinculada a la cantidad de partidos disputados durante la temporada.

En caso de que el mediocampista juegue el 50 por ciento o menos de los encuentros, Gimnasia deberá abonar un monto adicional previamente establecido. Si alcanza el 70 por ciento o más de participación, ese pago quedará sin efecto.

Miramón, nacido en Bolívar y surgido futbolísticamente en el Lobo, tuvo recientemente un paso a préstamo por Boca, donde no logró continuidad y sumó pocos minutos. Su predisposición para regresar a Gimnasia fue un factor clave para que las charlas avanzaran con rapidez y se concretara su retorno.

Gimnasia y Esgrima La Plata arma su mediocampo

El volante se convierte así en la segunda incorporación de peso para el plantel que conduce Fernando Zaniratto, después de la llegada de Nacho Fernández. Desde la conducción del club consideran su regreso como un movimiento importante en el mercado de pases, por su edad, proyección y conocimiento de la institución.

Actualmente, el futbolista se encuentra en su ciudad natal a la espera de viajar a La Plata para firmar su contrato. Está previsto que se incorpore al plantel en los próximos días, tras el inicio de la pretemporada que comenzó este viernes en Estancia Chica.

Con este movimiento, Gimnasia refuerza su mediocampo con un jugador de la casa, que ya debutó con la camiseta Tripera y vuelve con el objetivo de consolidarse como una pieza importante en la nueva etapa del equipo.