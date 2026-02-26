Uno Entre Rios | El País | Indec

Indec: el saldo turístico de enero fue negativo con 1.272.400 visitantes internacionales menos

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que el saldo turístico de enero fue negativo con 1.272.400 visitantes internacionales menos.

26 de febrero 2026 · 21:49hs
En lo que fue el primer mes de 2026 se registró una variación interanual negativa en la cantidad de argentinos que salieron del país del 8,5%, mientras que, a contramano, aumentó 1,4% la cantidad de turistas que ingresaron a la Argentina.

Así lo informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) en su informe, sobre estadísticas del turismo internacional correspondientes a enero.

Más datos del Indec

En términos desestacionalizados, la cantidad de turistas no residentes aumentó 18,3% con relación a diciembre. La tendencia-ciclo registró una variación de 1,9% en comparación con el mes anterior.

En enero, ingresaron 1.070.800 visitantes al país, de los cuales 682.000 fueron turistas y 388.900 fueron excursionistas.

De ese total, el 19,5% provino de Europa, el 19,4% de Brasil y el 15,4% de Estados Unidos y Canadá. El 48,8% de los turistas no residentes llegó al país a través de la vía aérea, 39,6% por vía terrestre y 11,6% restante por vía fluvial/marítima.

Con relación a las salidas al exterior, se totalizaron 2.343.200 durante enero: 1.764.100 fueron turistas y 579.200 fueron excursionistas.

Otros detalles

El 84,6% viajó a países que limitan con Argentina, donde se destacaron Brasil (32,5%) y Chile (19,1%). El 56,7% de los turistas residentes salieron del país por vía terrestre, el 33,5%, por vía aérea y el 9,8%, por vía fluvial/marítima.

De esta manera, el primer mes del año cerró con un saldo negativo de 1.272.400 visitantes internacionales, como consecuencia de 1.082.100 turistas y 190.300 excursionistas.

Esto representó un déficit turístico marcado: a pesar de la caída interanual, la cantidad de residentes que salieron de la Argentina sigue siendo superior a la del ingreso de turistas.

