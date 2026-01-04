Uno Entre Rios | Ovación | Enzo Fernández

Enzo Fernández le dio el empate agónico al Chelsea ante el Manchester City

Enzo Fernández marcó el gol sobre el final para el de los Blues 1-1 frente a los Citizens, en condición de visitante, por la Premier League.

4 de enero 2026 · 17:25hs
Enzo Fernández jugó un gran partido y marcó un gol sobre el final.

Enzo Fernández volvió a ser protagonista en el Chelsea. En el primer partido tras la salida de Enzo Maresca, el mediocampista de la Selección Argentina marcó el gol del empate agónico por 1-1 frente al Manchester City, en condición de visitante, por la fecha 20 de la Premier League.

De esta manera, el exjugador de River, Defensa y Justicia y Benfica convirtió su segundo tanto al hilo para los Blues (venía de marcarle al Bournemouth). Con este resultado, el equipo londinense está quinto en el torneo, con 31 puntos. Por su parte, el conjunto de Pep Guardiola lamenta la igualdad: quedó segundo con 42 y le pierde pisada al Arsenal, líder absoluto con 48.

El gol de Enzo Fernández

Enzo Fernández Chelsea Manchester City Premier League
