“Es mi tercera Sudamericana, pero la primera que llego a esta instancia. A nivel individual me vengo preparando muy bien. El equipo no cambió mucho, tuvimos ahora el cuarto refuerzo con Cande Foresto, pero la base es la misma. Ya entendemos más lo que quiere el técnico y por suerte las chicas que vinieron a sumar lo entendieron a la perfección. Los entrenamientos fueron intensos y el cuerpo quiere que ya lleguen los partidos, porque las semanas anteriores fueron muy duras. Esta semana es más de juego, y la cabeza quiere que llegue el partido”, dijo la ala pivote del conjunto santiagueño que viene de jugar la final de la Liga Femenina ante Berazategui.

D’Agostino dijo que el objetivo de Quimsa es “salir campeonas”, más allá del gran nivel que tienen los otros tres clubes que van a participar de la definición.

“El objetivo es salir campeonas, pero lo primero que tenemos que pensar es en el sábado, porque si no, no hay mañana. Vamos a enfrentar a un equipo muy duro porque son rivales que no te dean margen de error. Hay que estar preparadas para eso. Somos los mejores cuatro equipos y no te podés relajar en este tipo de competencias”, confió la jugadora que vistiera la camiseta de Talleres de Paraná, donde fue campeona del Torneo Federal en 2017.

MALVINA D'AGOSTINO 2.jpg Malvina D'Agostino quiere ser campeona Sudamericana

En lo personal, la Rusa dijo estar “muy bien” y con “confianza” para seguir tomando ese rol protagónico de las últimas temporadas. “Estoy con mucha confianza y siempre trabajando. Sé que siempre hay cosas por mejorar y hay que escuchar para seguir aprendiendo. Estoy muy contenta y quiero que llegue el partido porque hace un mes que no jugamos. La cabeza quiere jugar, pero nos queda una semana de preparación, que es la última y la más importante porque vamos a trabajar cosas del rival y detalles más finos del básquet. Así que hay que estar más enfocados en eso”, detalló la jugadora que vistiera la camiseta de la Selección Argentina en las categorías juveniles.

LA SELFIE

Además de la final de la Liga Sudamericana, en Quimsa se preparan para jugar la final de la Liga Nacional, solo resta saber quién será el rival: Instituto o Boca. Es por eso que Santiago es una revolución, aunque sabe de este tipo de definiciones. Para D’Agostino se percibe en el ambiente “ese clima”, pero aclaró que el club está preparado para sobrellevarlas. “Es un revoloteo de cosas y de gente, Por suerte el club siempre está presente y sabe manejar este tipo de situaciones porque es un club muy competitivo y la gente siempre apoya”, sostuvo la interna de 1,84 metros.

D’Agostino agregó que se nota un gran “ambiente”, pero al mismo tiempo se sienten “tranquilas”. “Acá las cosas siempre salen bien y se hacen bien y eso le da mucha tranquilidad al jugador. Por algo las cosas suceden y se vuelve a hacer acá. Es un club bastante preparado para jugar este tipo de instancias, como la Liga Nacional. Lo vamos a disfrutar y vamos a hacer todo para salir campeonas”, remarcó la jugadora, que a pesar de tener 22 años cuenta con una gran experiencia en definiciones.

Indeportes Antioquia, rival de Quimsa, terminó segundo clasificado del Grupo B, luego de derrotar, en el partido decisivo, a Berazategui, por 58-52, con 23 puntos de Jenifer Muñoz.