Luciano Vicentín 2.jpg Luciano Vicentín: "Ser parte de los Juegos es una experiencia inolvidable". UNOER/ Alan Barbosa

“Estar con mis viejos, en casa, es todo lo que quiero en mis vacaciones. Lo disfruto mucho”, sentenció el punta receptor. A su vez, agregó: “siempre se extraña Paraná. Toda la vida. Cada vez que vengo disfruto de mi familia, de mis amigos, de la ciudad. Tengo amigos del seleccionado que me invitan a realizar viajes pero mis vacaciones son acá (Paraná)”.

Por otra parte, el entrerriano hizo hincapié en las sensaciones de ser uno de los tantos deportistas en decir presente en Francia. “En lo grupal, las sensaciones no son las mejores porque no se dieron los resultados. Las expectativas que teníamos eran gigantes por todo lo que habíamos trabajado durante los tres años previos a los Juegos Olímpicos. En lo personal, no tuve un buen nivel. Gusto amargo por no mantener mi titularidad debido al rendimiento”, dejó en claro Luciano luego de que el combinado Albiceleste cayera en sus tres presentaciones en París 2024.

Pese a ello, se sintió orgulloso de representar al país por primera vez. “Fue una experiencia inolvidable. Ojalá pueda ser parte de otros Juegos Olímpicos. Estas ahí, en el lugar donde se concentran los mejores atletas del mundo. En vóley, una medalla de un Juego Olímpico es mucho más importante que un Mundial. Entonces, hace que solo se crucen las potencias”.

Luciano Vicentín 1.jpg Luciano Vicentín visitó las instalaciones de UNO. UNOER/ Alan Barbosa

Sin embargo, en Francia no fueron todas buenas porque la mala organización del país europeo para estos JJ.OO, replicada en las redes sociales, también la sintieron los jugadores del seleccionado argentino. “Hubo varias cosas negativas. Uno llega a los Juegos Olímpicos con expectativas muy altas. Llegas al máximo torneo y esperas una buena organización. Entre tantas cosas, dormíamos en una cama de cartón, no teníamos aire acondicionado con temperaturas que pasaban los 30 grados, había que hacer filas muy largas para comer y eso demandaba mucho tiempo. Encima, algunas veces no había proteínas, en otras ocasiones estaba crudo e incluso nos dimos cuenta que algunos alimentos tenían más de tres días ahí”, lamentó Vicentín respecto disposición de los encargados en la Villa Olímpica.

Contra Alemania, en el último partido de Argentina en París 2024, colgaron la camiseta cuatro jugadores: Luciano De Cecco, Facundo Conte, Martín Ramos y Ezequiel Palacios. “Desde el primer día con la Selección Argentina la vieja camada nos hizo sentir en casa. Nos han educado, enseñado, bancado en todas y, también, nos hicieron saber cual es el mejor camino por tomar”, cerró el jugador paranaense.

Polonia espera por Luciano Vicentín

El Jastrzbski Wgiel, múltiple campeón de Polonia, espera por los servicios del punta receptor paranaense. “Las expectativas son muy buenas. Siempre soñé con jugar en un club de tanto renombre. Además, Marcelo Méndez es nuestro entrenador. Él me llamó para ser parte”.