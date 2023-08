Luciano Vicentín: enseñar en sus tierras lo que aprendió afuera

“Estoy muy contento de estar en Paraná. Si bien sigo entrenando, acá puedo aflojar un poco. Para mí es importante recargar energías en la ciudad”, comenzó el punta receptor de la Selección Argentina de vóley.

“Hace años que no tenía dos semanas seguidas en mi casa así que sentí que volví a cuando era chico. Mi vieja está muy contenta de tenerme en casa todos los días”, agregó Vicentín, feliz de estar con los suyos.

En relación a las clínicas, el exjugador de La Bomba contó de qué tratan: “Principalmente es para que los chicos y las chicas se saquen las dudas. Las preguntas que ellos tienen para hacer yo trato de responderlas. Además nos ponemos a jugar un ratito al vóley, que traten de disfrutarlo”, comenzó.

Luciano vicentin en paraná.jpg Luciano Vicentín brindó clínicas de vóley en Paracao y Sionista. UNO / Juan Manuel Hernández

“A mí cuando chico me hubiera encantado que un jugador de la Selección viniera a jugar o poder preguntarles cosas”, continuó Luciano.

Vicentín fue uno de ellos en su etapa de adolescente. Pasó por todos los procesos en las formativas para ser hoy, a tan temprana edad, uno de los referentes en el vóleibol argentino. “A mí me pone muy contento todo lo que viví y estoy viviendo. Yo los miro a ellos (los chicos) y me veo muy reflejado. Yo vengo a charlar con ellos porque la mayoría ve muy difícil llegar a ser profesional. Trato de contarles mi experiencia, mi historia para que ellos no lo vean tan lejano y se animen a intentarlo”, expresó.

Paracao y la liga local

El punta receptor contó que siempre y cuando le den los horarios, sigue de cerca a La Bomba. “Cuando el horario me lo permite trato de seguirlos. Me alegra que cada año apueste a hacer un poco más. Es un club muy competitivo y ojalá este año se puedan meter en una semifinal”, dijo, en relación al club paranaense. A su vez, destacó el desarrollo de la liga local: “Me pone muy contento ver el crecimiento de la Liga Argentina. Este año vuelven a ser 12 equipos en la A1 y se nota la progresión luego de lo que fue la pandemia, cuando la liga tocó fondo”.

Luciano vicentin en paraná 1.jpg Luciano Vicentín recarga energías en Paraná. UNO / Juan Manuel Hernández

“Parte del crecimiento de la A1 va de la mano con lo que sucede en la Selección Argentina. Si bien no hay muchos experimentados en la liga, esta permite que otros tantos juveniles se puedan formar y pronto serán el futuro de la Selección”, agregó.

“Me pone muy feliz que la Selección Argentina esté transitando este nivel. Estamos para grandes cosas y trataremos de llevarla lo más alto posible”, aseguró Luciano.

Sueños

Con objetivos tachados durante las últimas dos temporadas, Luciano Vicentín se permite seguir soñando con grandes cosas y es por eso que cambió de club. Sus puntos dejan Alemania y se instalan en Turquía. El Ziraat Bank apostó por su juego. “Voy a jugar en Ziraat Bank. Es un equipo de Turquía, el último campeón de la liga local. Esperemos poder pelear todos los frentes esta temporada”, dijo el paranaense, que dejó Alemania tras dos años ininterrumpidos en el país teutón jugando para el VfB Friedrichshafen.

“Me pone muy contento este nuevo desafío. Más que nada porque voy a un club muy grande dentro de lo que es el deporte. Tiene grandes estrellas. Además, es un equipo que pelea a ganar la Champions League y ese es uno de mis sueños, poder conseguirla”, expresó el paranaense.

“El club por suerte es muy internacional. Así que con el idioma no se me dificulta porque hablamos en inglés”, cerró.