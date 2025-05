Luciano Vicentín confirmó que seguirá su carrera en la Liga de Japón.

Luciano Vicentín se mudará a Japón

Luciano Vicentín 4.jpg Luciano Vicentín cumplió un sueño tras ganar la Copa de Polonia.

La Liga de Japón se transformó últimamente en una competencia fuerte y atractiva después de fichar a una importante cantidad de jugadores extranjeros. Allí llegará el paranaense, que por ahora no pudo dar a conocer en qué equipo.

“Por un tema contractual no puedo anunciar el equipo pero sí puedo decir que no seguiré en Polonia y me iré a jugar a Japón. Vivir una experiencia diferente y en una cultura muy diferente me motiva y me genera expectativas”, dijo Vicentin.

El paranaense viene de jugar en la Liga de Polonia, una de las mejores del mundo: “Fue una muy buena temporada en Polonia, te diría la mejor de mi carrera. Jugué en el mejor equipo de Polonia, hicimos un gran año y ganamos la copa. Lamentablemente no lo pudimos coronar con la Champions League, en la que terminamos tercero. Perdimos un partido increíble en semifinales y no pudimos meternos en la final. Al margen de ello, cerré un gran año”.

