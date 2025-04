 Luciano Vicentín cumplió un sueño  tras ganar la Copa de Polonia.

Luciano Vicentín, con la copa en mano

Luciano Vicentín 1.jpg Luciano Vicentín (izquierda) celebró la conquista de la Copa de Polonia.

—¿Qué significó para vos ganar la Copa de Polonia con Jastrzebski Wegiel?

—Haber ganado la Copa de Polonia para mi fue un sueño. Cuando firmé en este equipo para esta temporada lo hice con el deseo de poder ganar algún título con el club. Por suerte lo pudimos lograr. Jugamos en un estadio impresionante, el más grande de Polonia, con capacidad para 15.000 personas.

—¿Cómo fue el camino del equipo hacia el título? ¿Cuál fue el momento más duro?

—El camino es bastante similar a lo que es la Copa Argentina de Fútbol. Te cruzas mata-mata con equipos de todas las divisiones. En cuartos de final derrotamos a uno de Segunda División. En semifinal y final se utiliza el formato Final Four. Tuvimos la suerte de ganar 3-0 la semifinal y 3-1 en la final. Contra Zawiercie nos habíamos enfrentado en la Supercopa y perdimos 3-2, en Liga repartimos una victoria por lado. Es muy parejo el encuentro.

—¿Qué destacás del grupo humano que conforma este equipo? Teniendo la particularidad de ser entrenado por un cuerpo técnico argentino.

—Por problemas personales que he tenido se me tornó dura la temporada pero el grupo humano que tenemos en el club es excelente. Fue la temporada que más disfruté por el club en donde estoy, los jugadores con los que entreno y el cuerpo técnico que nos dirige. Si la temporada terminara hoy, sería la mejor a nivel personal por todos estos condimentos que mencioné. La competitividad que se vive dentro del equipo te impulsa a ser mejor día a día. Eso se ve en la cancha, sabemos que tenemos un plantel largo y que puede jugar cualquiera.

—¿Tuviste tiempo de celebrar o el calendario los apuró enseguida?

—Tuvimos un día para celebrar, luego volvimos a la rutina de los entrenamientos. La cabeza está puesta en la semifinal de la Plus Liga. Se juega al mejor de tres la serie, iniciamos en casa y luego los visitamos.

Los jugadores del conjunto polaco celebraron la conquista

Luciano Vicentín 3.jpg Jastrzebski Wegiel se quedó con la Copa de Polonia.

—¿Cómo sigue la temporada en Polonia? ¿Qué objetivos tienen ahora?

—En el final de la temporada tenemos el Final Four de la Champions League. El formato es igual al de la Copa de Polonia. Esperemos poder sortear la semifinal para meternos en la gran final. Probablemente nos enfrentemos al Zawiercie, rival al que enfrentamos en la final de la Copa de Polonia. Es un rival muy duro y se hacen encuentros muy parejos. Esto se juega del 16 al 18 de mayo, sería lo último de la temporada.

—¿En qué sentís que más creciste? Estas hace varios años en el Viejo Continente.

—Sin dudas que he crecido un montón en estos últimos años. Varié de clubes y el primero en Europa fue uno de la Segunda División de Polonia. Cuatro años después de ello estar jugando en el mejor equipo del país es un sueño. Soñaba con eso cuando estaba en Segunda y hoy lo estoy cumpliendo. Polonia, a mi parecer, tiene la mejor liga del mundo. El nivel de saque y el nivel del volumen de juego que se encuentra en Polonia no lo he visto en otras ligas. Los equipos están bien armados y hay mucha calidad de jugadores. Soy de mirar mucho vóley, me gusta ver los diferentes torneos del mundo.

—Un grupo del seleccionado nacional empezó a entrenarse en el Cenard, ¿te toca viajar a Argentina en estos días?

—Yo me voy a sumar cuando termine la temporada con el club. Todos los jugadores que conformamos la Mayor A jugamos afuera de Argentina. Seguramente sea el último en sumarme, junto a Agustín Loser, porque nos toca jugar el Final Four de la Champions League. Estimo que a la semana siguiente me estaré sumando al Cenard.

—¿Qué expectativas tenés de este ciclo que continua con Marcelo Méndez y la selección?

—Las expectativas son inmensas. Después del papel del año pasado, que no fue el mejor, la idea es tratar de armar un equipo joven para el futuro. Sentar las bases para los próximos años. Estoy muy entusiasmado, creo que el equipo va a fluir de una manera que no lo ha hecho hasta ahora. Estamos todos emocionados por volver a jugar en Argentina y disfrutar de vestir la camiseta Albiceleste.

—¿Qué es lo primero que hacés cuando volvés a Paraná?

—Voy a estar una semana de vacaciones en Paraná. Tengo algunos planes, uno será estar en el aniversario del nacimiento del Club Argentino Juniors. Luego, juntarme con mis amigos, comer asado, andar en bici por el parque, salir a pescar un poco y volver a comer más asado.

