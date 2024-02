Luciano Perdomo: "Es como volver a nacer".

"Es como volver a nacer... Estuve una semana en coma inducido"

Embed "ES COMO VOLVER A NACER... ESTUVE UNA SEMANA EN COMA INDUCIDO".En primera persona en #ESPNF90, el jugador de Chacarita Luciano Perdomo cuenta el gravísimo accidente automovilístico que tuvo contra un camión y milgrosamente se encuentra vivo. pic.twitter.com/GTBCDVOJ4J — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) February 16, 2024

"Me acuerdo poco, el pantallazo del camión y nada más. Iba a entrenar. Calculo que fue una negligencia mía, que no me di cuenta. En algo me habré distraído. Fueron segundos. Después ya no me acuerdo mucho", recordó.

"Me bajé solo de la camioneta y se prendió fuego. Me sangraba la nariz, eso me acuerdo. Nosotros nos alejamos con el camionero, que me socorrió. Estuvo muy atento, estuvo siempre conmigo. Quiero agradecerle a él también, porque estuvo muy bien, me ayudó", continuó.

Y agregó: "Justo pasó Gendarmería por ahí en ese momento y también justo volvía una ambulancia para Monte. Así que me levantaron y me llevaron. Creo que choqué 7.50 y a las 8 ya estaba en el hospital".

Además, sobre los instantes posteriores, agregó: "Estaba muy asustado, porque largaba mucha sangre, pero estaba consciente. También me acuerdo que llegó Sofi, mi esposa, y le dije, ayúdame por favor. Porque me sentía muy mal y no sabía que me pasaba. Después me entubaron y me durmieron. Pasé una semana dormido".

El accidente del capitán de Chacarita ocurrió cerca de las 7.40 del lunes 22 de enero, cuando el futbolista de 27 años se trasladaba al predio de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), en el partido de Moreno.