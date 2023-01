Lucas Márquez dicta una clínica de fútbol.

“La idea surge escuchando a los chicos del gimnasio que juegan ligas libres. Ellos comentaban que tenían falencias y se daban en la técnica más que nada porque nunca habían podido aprender a jugar de chicos al fútbol. Jugaban a la pelota, como todos dicen, pero no al fútbol. Se me ocurrió la idea que la saqué un poco del básquet y del rugby que es aprender las partes técnicas del deporte y focalizar en las que uno falla. En el caso del fútbol como marcar, como pasarla, como pegarle y como trasladar la pelota. Eso me pareció genial y como mi hija va con la hija de Lucas le tiré la idea porque él tiene todos los pergaminos y el derecho para enseñar fútbol”, comentó El Espartano Suárez, un inquieto de la vida porque ademas de boxear profesionalmente y de dar clases en un gimnasio también organizó veladas de box.