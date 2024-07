Los Pumitas fueron contundentes y vencieron a Fiji por 52-12.

Con un gran nivel colectivo, los de Álvaro Galindo continuaron su dominio y, aprovechando un hombre de más, lograron romper la defensa isleña para que Ledesma apoye su doblete. Pero de a poco Fiji empezó a crecer de tal manera que en los últimos diez, y tras la amonestación de Genaro Podestá, Los Pumitas sufrieron el partido. No solo por el estado del campo debido a las intensas lluvias, sino en la parte física. Luego de dos ataques fallidos del rival, un try anulado por TMO y otra pelota trabada en el ingoal, en la última jugada Isikeli Basiyalo logró descontar para Fiji.

Embed Felipe Ledesma, autor de dos tries, se mostró muy contento por lo realizado como equipo y a nivel personal.#SomosLosPumitas pic.twitter.com/3xhmnAEJrW — Los Pumitas (@lospumitasarg) July 9, 2024

En el complemento, el seleccionado juvenil argentino fue mas consistente en su rendimiento y pasó por arriba a los de Viliame Gadolo. De arranque, Juan Greising Revol apoyó su try, quien luego facturó un doblete. Luego Podestá también se anotó en la lista, mientras que Juan Pedro Bernasconi fue el último en marcar para el combinado nacional. De esta manera, Los Pumitas se quedaron con el punto bonus y quedaron a la espera de la clasificación a semifinales de la Copa del Mundo M20.

SÍNTESIS

ARGENTINA (52): 1- Diego Correa, 2- Juan Manuel Vivas, 3- Gael Galván, 4- Efraín Elías (C), 5- Felipe Bruno, 6- Agustín Sarelli, 7- Juan Penoucos, 8- Ignacio Torrado, 9- Genaro Podestá, 10- Facundo Rodríguez, 11- Felipe Ledesma, 12- Tomás Medina, 13- Faustino Sánchez Valarolo, 14- Franco Rossetto, 15- Benjamín Elizalde.

Cambios: 40’ Juan Greising Revol y Renzo Martín por Diego Correa y Juan Manuel Vivas, 42’ Diego Correa por Renzo Martín, 52’ Marcos Camerlinckx por Gael Galván, 60’ Juan Pedro Bernasconi y Santino Di Lucca por Felipe Bruno y Faustino Sánchez Valarolo, 63’ Santos Fernández de Oliveira por Agustín Sarelli, 67’ Jerónimo Llorens y Timoteo Silva por Genaro Podestá y Benjamín Elizalde.

Entrenador: Álvaro Galindo.

FIJI (12): 1- Mataiasi Tuisireli, 2- Moses Armstrong-Ravula, 3- Luke Nasau, 4- Nalani May, 5- Iliesa Erenavula, 6- Ebernezer Tuidraki, 7- Ratu Nemani Kurucake, 8- Simon Koroiyadi, 9- Samuela Ledua, 10- Ratu Isikeli Rabitu, 11- Waisake Salabiau, 12- Sivaniolo Kalaveti, 13- Harrison Valevatu, 14- Aisea Nawai, 15- Isikeli Basiyalo.

Cambios: 16- Iowane Vakadrigi, 17- Breyton Legge, 18- Elroy Macomber, 19- Malakai Masi, 20- Sakenasa Nalasi, 21- Josua Gonewai, 22- Bogidrau Kikau, 23- Ponipate Tuberi.

Entrenador: Viliame Gadolo.

Embed La palabra de Carlos Mohapp, uno de los entrenadores de Los Pumitas, tras el triunfo categórico ante Fiji.#SomosLosPumitas pic.twitter.com/NBQ0ECy3eS — Los Pumitas (@lospumitasarg) July 9, 2024

PUNTOS EN EL PRIMER TIEMPO: 3’ Try de Juan Manuel Vivas convertido por Facundo Rodríguez (A), 9’ Try de Felipe Ledesma convertido por Facundo Rodríguez (A), 19’ Try de Felipe Ledesma (A), 40’ Try de Ponipate Tuberi convertido por Isikeli Basiyalo.

Resultado parcial: ARGENTINA 19-7 FIJI

PUNTOS EN EL SEGUNDO TIEMPO: 44’ Try de Juan Greising Revol (A), 59’ Try de Genaro Podestá convertido por Facundo Rodríguez (A), 64’ Try Penal (A), 69’ Try de Juan Greising Revol convertido por Facundo Rodríguez (A), 71’ Try de Aisea Nawai (F), 77’ Try de Juan Pedro Bernasconi convertido por Facundo Rodríguez (A).

Resultado final: ARGENTINA 52-12 FIJI

AMONESTADOS: 13’ Aisea Nawai (F), 29’ Genaro Podestá (A), 59’ Ebernezer Tuidraki (F), 76’ Malakai Masi (F).

ÁRBITRO: Sam Grove-White.

CANCHA: Danie Craven Stadium, Stellenbosch.

Los Pumitas esperan resultados