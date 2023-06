Los Pumitas cayeron frente a Georgia en el Mundial

El seleccionado Sub 20 de rugby de la Argentina, Los Pumitas, perdió este jueves con Georgia por 20-0 (PT 14-0) por el Grupo C, encuentro válido por la zona de clasificación de la 13ra edición del Mundial, de la categoría, que se realiza en Sudáfrica.

Por su parte, el local Sudáfrica perdió sorpresivamente frente a Italia por 34-26.

En consecuencia, en el Grupo C se registraron un triunfo y una derrota por equipo, Argentina, Sudáfrica e Italia suman 5 puntos cada uno, mientras que Georgia tiene 4, ya que no obtuvo bonus como sus rivales por no superar los dos tries en su triunfo de hoy.

El conjunto argentino, dirigido por el técnico Álvaro Galindo, se mantiene primero en el Grupo por diferencia de tantos a su favor.

En una deslucida actuación, Los Pumitas cayeron hoy categóricamente frente a un rival que dominó ampliamente. Y con un juego basado en el contacto físico, le alcanzo para perforar el ingoal argentino en dos ocasiones.

Georgia alcanzó un parcial favorable de 14-0 con los dos tries obtenidos por Luka Khorbaladze y Nika Babunashvili, ambos convertidos por Petre Khutsishvili y de haber sido más precisos, la diferencia hubiese sido mayor.

En la parte complementaria, Los Pumitas mostraron nuevamente falencias e impotencia para imponer su supremacía bajo una intensa lluvia, pero Georgia siguió como protagonista para sumar dos penales más convertidos por Khutsishvili.