Los Pumas superaron a Japón y avanzaron a cuartos de final

Los Pumas obtuvieron rápidamente la diferencia. A los 2 minutos Santiago Chocobares consiguió los primeros puntos al romper la línea defensiva de Japón. Luego sumó dos más a través de la conversión.

Japón se acercó con peligro al in goal argentino. La buena defensa de Los Pumas evitó la anotación de los asiáticos, generando un knock on para tomar aire.

Japón encontró la paridad a los 15 minutos a través de un contrataque. Amato Fakatava encabezó la ofensiva. Tiró un sombrerito, le picó a favor y quedó con vía libre al ingoal. Rikiya Matsuda metió la conversión para igualar el marcador.

Argentina tuvo la oportunidad de recuperar la ventaja a los 22 minutos por intermedio de un penal ejecutado por Emiliano Boffelli. Sin embargo falló en su intento a los palos.

Los Pumas sufrieron luego la pérdida de Pablo Mattera, quien abandonó el campo de juego por lesión. En su lugar ingresó Matías Alemanno.

Argentina se ubicó nuevamente arriba en el marcador a los 28 minutos. El entrerriano Marcos Kremer fue clave al evitar el tanto de Japón al tapar un drop. A partir de ahí nació la contra de Los Pumas por intermedio de Juan Cruz Mallía. Mateo Carreras se escapó por la banda izquierda para apoyar por segunda vez en ingoal japonés. Luego Boffelli erró la conversión.

Los Pumas forzó otro penal dentro de los 22 de Japón. En esta ocasión Boffelli no falló para estirar diferencias la diferencia (15-7). La reacción de los asiáticos llegó sobre el final de la etapa inicial. Siosaia Fifita amagó un pase para dejar dos marcas de Los Pumas en el camino. Pisó para dentro y asistió a Naoto Saito para que apoye una vez más. Rikiya Matsuda marcó la conversión para establecer el 15-14 a favor de Argentina.

En la segunda mitad Argentina se alejó en el marcador a través de una gran jugada colectiva que llevó a Japón a defender en su propio campo. Se abrió la pelota a la esquina donde Mateo Carreras ingresó para anotar un nuevo try. Luego Boffelli acertó la conversión y dejó el marcador en 22-14.

En cuatro minutos Japón achica cifras para quedar a dos de distancia. En primera Intercambió penal por tres puntos más en los pies de Rikiya Matsuda. Luego anotó a través de un drop para dejar cifras en un ajustado 22-20.

Un error de los asiáticos le brindó tranquilidad a Argentina, que en superioridad numérica desde el lado derecho desniveló por intemedio de Emiliano Boffelli, quien apoyó en el ingoal rival. Luego marcó la conversión con muchísimo suspenso: palo y adentro para alejarse en el marcador (29-20).

Una Jugada colectiva de Japón le permitió descontar cifras nuevamente. Movieron la pelota de punta a punta para que Jone Naikabula apoye con espacio sobre la bandera derecha. Rikiya Matsuda sumó dos más para dejar 29-27 el resultado a favor de Argentina.

Los Pumas reaccionaron con celeridad. Mateo Carreras explotó una vez más su potencia en el uno contra uno y se escapó hacia el ingoal japonés para anotar su tercer try. Luego Nicolás Sánchez sumó la conversión para ubicar a Argentina 36-27 a 11 minutos del final.

Otra buena jugada de Argentina forzó una infracción de Japón. Nicolás Sánchez no falló en su intento a los palos y le da respiro al enviar la pelota por el centro de la hache (39-27).

De esta manera, Los dirigidos por el australiano Michael Cheika edificaron la tercera victoria en cuatro presentaciones en Francia 2023. Inició su camino con una dura derrota ante Inglaterra. El paso en falso en el debut llenó de dudas al equipo que llegó a Francia con un plan establecido. El triunfo ante Samoa (19-10) trajo paz luego de una dura semana por la caída ante los británico, pese a que se ganó sin brillar y no se consiguió el punto bonus ante un rival muy físico. En su tercera presentación Los Pumas cumplieron con un trámite y superaron a Chile (59-5), en un cotejo que mostró el esperado desarrolló entre dos equipos sin equivalencias.

Los Pumas finalizaron segundos en su grupo detrás de Inglaterra. En cuartos de final enfrentará el próximo sábado a Gales en el Stade de Marsella.

Formaciones

Argentina: Tomás Gallo (66' Joel Sclavi), Julián Montoya (78' Agustín Creevy) y Francisco Gómez Kodela (43' Gómez Kodelka); Guido Petti y Tomas Lavannini (48' Pedro Rubiolo); Pablo Matera (24' Matías Alemanno), Marcos Kremer y Juan Martín González; Gonzalo Bertranou (59' Lautaro Bazán Vélez) y Santiago Carreras (59' Nicolás Sánchez); Mateo Carreras, Santiago Chocobares, Lucio Cinti (70' Matías Moroni) y Emiliano Boffelli; Juan Cruz Mallía. Entrenador: Michael Cheika.

Japón: Keita Inagaki (48' Craig Millar), Shota Horie (48' Atsushi Sakate) y Jiwon Gu (43' Asaeli Ai Valu) ; Jack Cornelsen y Amato Fakatava (51' Warner Dearns); Michael Leitch, Pieter Labuschagne (70' Amanaki Saumaki) y Kazuki Himeno; Naoto Saito y Rikiya Matsuda; Siosaia Fifita, Ryoto Nakamura (70' Ryohei Yamanaka), Dylan Riley y Kotaro Matsushima (60' Jone Naikabula); Lomano Lemeki. Entrenador: Jamie Joseph.

Tantos en el primer tiempo: 2m. try de Chocobares (A), convertido por Boffelli; 16m. try de Fakatava (J), convertido por Matsuda (J); 28m. try de Mateo Carreras (A); 35m. penal de Boffelli (A); 38m. try Saito (J), convertido por Matsuda.

Tantos en el segundo tiempo: 6m. Mateo Carreras (A), convertido por Boffelli; 12m. penal de Matsuda (J); 15m. drop Lemeki (J); 18m. try conversión de Boffelli (A); 25m. try de Naikabula (J), convertido por Matsuda; 28m. try de Mateo Carreras (A), convertido por Sánchez y 34m. penal de Sánchez (A)

Resultado parcial: Argentina 15-14

Árbitro: Ben O'Keeffe (Nueva Zelanda)

Cancha: Stade de la Beaujoire (Nantes).