Los Pumas le propinaron una paliza histórica a Australia en Santa Fe

Los Pumas, de menor a mayor

Tras un comienzo parejo, la apertura del marcador llegó por intermedio del tucumano Albornoz en la primera oportunidad que dispuso. La respuesta de los australianos no se hizo esperar, nivelo el juego y empató el partido 3 a 3. El scrum argentino había comenzado bien. Pisando los once minutos de juego hubo una buena acción de Bautista Delguy que por la falta de apoyo no logró prosperar.