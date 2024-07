Los Pumas le ganaron de manera contundente a Uruguay

Embed Capitán feliz y con la Copa VISA Banco Macro #SomosLosPumas pic.twitter.com/gBfKbBu9bU — Los Pumas (@lospumas) July 20, 2024

La goleada de Los Pumas

Bajo la dirección de Felipe Contepomi, el equipo argentino apoyó doce tries, destacándose los debuts de Joaquín Moro, autor de dos tries, y Francisco Coria Marchetti, quien también anotó un try.