Los Pumas 7 y Las Yaguaretés ya conocen su camino en el SVNS 2026, con nuevo formato, etapas exigentes y la mira puesta en Los Ángeles 2028.

Confirmado el camino de Los Pumas 7 y Las Yaguaretés en el SVNS 2026.

La temporada 2024/25 del Circuito Mundial fue brillante para los seleccionados argentinos de seven. Los Pumas 7 lograron el bicampeonato con oros en Perth, Vancouver y Hong Kong, y bronces en Dubai y Singapur. Las Yaguaretés sumaron platas en Ciudad del Cabo y Cracovia, y lograron el histórico boleto al World Championship disputado en Los Ángeles.

Ambos seleccionados ya conocen sus próximos desafíos, luego de que World Rugby confirmara, en parte, fechas y sedes para la inédita temporada del SVNS 2026. La máxima categoría estará compuesta por ocho equipos que competirán en seis torneos entre noviembre y marzo, para luego disputar tres etapas finales (denominadas SVNS World Championship) junto a los cuatro mejores del SVNS 2, completando así un cuadro de 12 seleccionados que definirán las posiciones finales rumbo a la campaña 2026/27.

La Selección Argentina perdió en la final con Brasil y es subcampeona de la AmeriCup

Los Pumas 7 van por el tricampeonato y Las Yaguaretés, por el salto de categoría

Embed ¡ ! ¡Nueva concentración nacional!



Casa Pumas

1° al 5 de septiembre#SeVenComoNunca pic.twitter.com/hEBb979O7u — Los Pumas 7s (@lospumas7arg) August 29, 2025

Los Pumas 7 integrarán esta élite junto a Australia, Fiji, Francia, Gran Bretaña, Nueva Zelanda, Sudáfrica y España. El calendario se iniciará con el Seven de Dubai el sábado 29 y domingo 30 de noviembre, continuará en Ciudad del Cabo el sábado 6 y domingo 7 de diciembre, seguirá en Singapur el sábado 31 de enero y domingo 1° de febrero de 2026, luego en Australia (ciudad a confirmar) el sábado 7 y domingo 8 de febrero, Vancouver el sábado 7 y domingo 8 de marzo, y cerrará con la etapa de Estados Unidos (ciudad a confirmar) el sábado 14 y domingo 15 de marzo.

Las etapas del SVNS World Championship se disputarán en Hong Kong del viernes 17 al domingo 19 de abril, en Valladolid del viernes 29 al domingo 31 de mayo, y en Bordeaux del viernes 5 al domingo 7 de junio de 2026.

En cuanto a Las Yaguaretés, también tendrán una agenda exigente. En enero de 2026 (fecha a definir) competirán en el SVNS 3, con el objetivo de clasificar al SVNS 2, que se desarrollará en dos etapas entre febrero y marzo. Allí buscarán ubicarse entre los cuatro mejores para acceder a las finales del World Championship, donde ya esperan Australia, Canadá, Estados Unidos, Fiji, Francia, Gran Bretaña, Japón y Nueva Zelanda.

Alan Gilpin, Director Ejecutivo de World Rugby, expresó: "Tras un proceso competitivo, nos complace confirmar las sedes y fechas de la renovada SVNS 2026, que incluirá un Campeonato Mundial en tres etapas, sumando emoción para los fanáticos de todo el mundo. La transición al formato de dos días ha sido muy bien recibida por las ciudades anfitrionas".

Con un formato más compacto y exigente, el rugby seven mundial inicia una nueva etapa clave en el camino hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.