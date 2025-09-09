Uno Entre Rios | Ovación | Los Pumas 7

Los Pumas 7 volvieron a los entrenamientos: el paranaense Bautista Lescano quedó afuera de la lista

Los Pumas 7 retomaron los entrenamientos con cambios en la convocatoria: Lescano quedó afuera y se sumaron Arrieta y Dicapua.

9 de septiembre 2025
Foto: Gentileza/Prensa UAR

Este lunes, Los Pumas 7 volvieron a los entrenamientos en Buenos Aires en el marco de una nueva Concentración Nacional, bajo la conducción de Santiago Gómez Cora, como parte de la preparación para el próximo Circuito Mundial de Seven.

El staff técnico confirmó la lista de convocados, que presenta algunas modificaciones respecto a la última nómina: se incorporaron Martiniano Arrieta y Gino Dicapua, mientras que el paranaense Bautista Lescano no forma parte de esta convocatoria.

LEER MÁS: El paranaense Bautista Lescano, convocado a la pretemporada de Los Pumas 7

La concentración se extenderá hasta el próximo viernes 12 y tiene como objetivo afinar detalles y consolidar al grupo, en un contexto marcado por varias bajas importantes. El foco está puesto en mantener el protagonismo que el seleccionado argentino ha sabido construir en las últimas temporadas del circuito internacional.

Cabe recordar que el lunes 1° se dio a conocer el fixture del Circuito Mundial 2025/26. La competencia comenzará en Dubai, el fin de semana del sábado 29 y domingo 30 de noviembre. Los Pumas 7 llegarán a esta nueva edición tras haber finalizado en el primer puesto de la fase regular en las dos temporadas anteriores.

